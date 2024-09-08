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台北城市路跑適逢特奧火炬跑25週年　推廣運動公益精神

▲台北城市路跑8日盛大展開。（圖／台北城市路跑賽提供）

▲台北城市路跑8日盛大展開。（圖／台北城市路跑賽提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

Panasonic連續四年冠名贊助台北城市路跑賽，今(8)日上午結合「特殊奧運執法人員火炬跑」在總統府前盛大開跑，超過11000名跑者齊上凱道，為環保永續和美好生活而跑，也為隨之開展的路跑賽季做暖身！

12.5公里男子組今年競爭激烈，不少跑班教練前來參賽，相互較勁驗收休賽季成果。最終由2022年冠軍曾廷瑋以40分22秒率先衝線。女子組方面在張芷瑄缺席，中斷連霸的情況下，2021年冠軍湯樂榆以47分13秒摘下后冠。

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▲台北城市路跑8日盛大展開。（圖／台北城市路跑賽提供）

前兩年因撞期海外賽事，沒能參與Panasonic台北城市路跑，這次回來參賽，她表示：很久沒跑長距離的比賽，很榮幸能參與如此盛大的賽會，同時也驗收暑期訓練成果。近期將主項改成1500公尺的她，下個月將前往日本參與海外賽，這次以賽代訓，期望跑出佳績。

今年大會將抽出兩位跑友前往日、韓參與國際馬拉松賽事，北海道馬拉松期間有機會碰到當地傳統祭典和煙火大會，體驗日本傳統風情；而首爾馬拉松素有「最速賽道」之稱，跑者可享受在平坦賽道疾速奔馳的快感，兩種截然不同的賽道風格，幸運的跑友將有機會親身體驗，讓馬拉松不僅是競賽，更是忙碌生活中的休閒調劑。

▲台北城市路跑8日盛大展開。（圖／台北城市路跑賽提供）

今年的台北城市路跑賽，同時也是中華台北特奧會執法人員火炬跑在台舉辦的25週年，這是由全球超過46個國家執法人員共同響應，為協助智能障礙選手從事特殊奧運為目的之公益活動，旨向社會大眾宣揚特奧精神、同時為特殊奧運募款，做為常年訓練及參與賽事之經費。

這次在台北城市路跑賽現場除了有募捐攤位，警政署也動員執法人員持火炬共同參與3公里賽事，並由中華民國文化休閒運動協會名譽理事長秦熙嶽捐款給特殊奥運會，此外，尊貴的仁欽多吉仁波切也同樣捐款給中華民國體育運動總會，藉此支持全民運動的發展。

▲台北城市路跑8日盛大展開。（圖／台北城市路跑賽提供）

 

關鍵字： 台北城市路跑

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