狂！台北公開賽男單4強「台灣大滿貫」　確定冠軍留在自家

▲周天成順利挺進本屆台北公開賽男單4強。（圖／台北羽球公開賽提供）

記者杜奕君／台北報導

2024台北羽球公開賽男子單打4強正式出爐，包括周天成、戚又仁、林俊易、李佳豪4位台灣好手挺進4強，這也寫下賽事史無前例男單「台灣大滿貫」紀錄，由4名地主選手挺進男單4強，這也確定本屆男單冠軍將留在地主自家。

在周天成霸氣直落二拿下4強門票，本屆台北公開賽男單4強正式出爐，將由周天成交手戚又仁，林俊易對決李佳豪，這也是賽史首度由4名台灣選手包辦男單4強，也確定本屆男單冠軍將留在台灣。

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▲戚又仁也闖進台北公開賽男單4強。（圖／資料照）

周天成在拿下4強門票後就表示，「4強都是台灣選手，我們已經確定奪冠，自家內戰不管是對誰，我們都在小巨蛋拿出了最好表現。」

▲「左手重砲」林俊易。（圖／台北羽球公開賽提供）

談到明日4強戰將交手戚又仁，持續朝個人賽史第5冠目標邁進，周天成也說，「他能擊敗王子維，一定是有做好準備，學弟對我每一場都是做好功課，所以我必須要回去把自己整理一下，以更低的姿態去衝擊這場比賽。」

▲李佳豪人氣在此次台北公開賽大幅提升。（圖／台北羽球公開賽提供）