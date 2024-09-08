奧運失常沒差！金塊4年66億台幣頂薪　續約主控莫瑞

▲金塊與主控莫瑞完成頂薪續約。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

即便本屆巴黎奧運狀態十分低迷，甚至一度傳出影響個人續約進度，但明星控衛莫瑞(Jamal Murray)8日仍傳出獲得丹佛金塊一紙4年2億800萬美金，折合台幣約66億元的頂薪續約，將持續為金塊效力。

根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)報導，金塊球團將與莫瑞簽下4年2.08億美金延長合約，加上現有合約最後1年高達3600萬美金年薪，莫瑞在未來5年將獲得2億4400萬美金保障薪資，且2028-29賽季個人年薪將突破5700萬美金。

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現年27歲的莫瑞是由金塊自家所培養的後場大將，即便生涯曾遭遇嚴重膝傷，但傷癒復出後仍幫助金塊強勢奪下隊史首冠，上賽季平均也可繳出21.2分、4.1籃板、6.5助攻，整體投籃命中率也高達48.1%。

不過今夏代表加拿大男籃出征巴黎奧運，莫瑞個人表現卻是大大走樣，4戰平均僅能攻下6分、3籃板、3.8助攻，整體三分球命中率僅有14.3%，當時就有不少媒體認為，這樣的表現將影響他的續約，不過金塊球團仍「有情有義」，與這位球隊二當家完成頂薪續約，莫瑞也將和當家球星「小丑」約基奇(Nikola Jokic)持續在西區攜手出擊。

▲莫瑞將持續在金塊後場扛起重任。（圖／CFP）