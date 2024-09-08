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快訊／李洋引退儀式激動飆淚　夢幻單打對決王齊麟

記者杜奕君／台北報導

2024台北羽球公開賽8日圓滿落幕，所有賽程結束後，也破天荒為即將退役的台灣黃金男雙成員李洋舉辦盛大的引退歡送儀式。在活動過程也別出心裁，邀請李洋歷年來3位「前男友」雙打搭檔，包括王齊麟、李哲輝、江聿偉，進行特別的羽球單打對決，最後李洋在1挑3情況下順利奪勝，李洋在典禮上也忍不住落下男兒淚，場面溫馨又充滿歡笑，讓球迷大呼過癮。

▲李洋引退儀式。（圖／記者杜奕君攝）

▲台灣羽球黃金男雙成員李洋，今日正式舉行引退儀式。（圖／記者杜奕君攝）

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「麟洋配」在東京奧運、巴黎奧運寫下史無前例羽球男雙金牌2連霸，李洋、王齊麟歷史留名後，此次台北公開賽兩人再度合拍，最終雖在16強止步，但仍讓球迷在台灣主場重新見到麟洋配風采。

▲李洋引退儀式。（圖／記者杜奕君攝）

▲李洋與王齊麟在內的3位前後任雙打搭檔，進行夢幻單打對決。（圖／記者杜奕君攝）

今日台北公開賽正式結束，賽後也破天荒為李洋舉行引退儀式，並邀請他過往3位雙打搭檔王齊麟、李哲輝、江聿偉進行搶9分的單打對決，這也是李洋、王齊麟難得在公開場合進行單打交手，最終李洋戰勝3位他口中的「前女友」，拿下這場另類對抗賽勝利。

引退儀式也播放李洋過往生涯點滴，見證李洋羽球生涯經典戰役回顧，並邀來多位國際賽前輩、對手拍攝祝福影片，李洋當下也激動落淚，多次拭淚場面感動。

引退儀式最終也由李洋在小巨蛋繞場，發送簽名球及自己親手使用的球拍，李洋強調，「看了影片，才知道自己在國際賽場走了這麼久，為台灣爭奪了這麼多的獎牌，和台灣人民一起分享奪牌喜悅，我真的感到很光榮。」

▲李洋引退儀式。（圖／記者杜奕君攝）

▲李洋激動落淚，王齊麟獻上溫暖擁抱。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： 李洋引退王齊麟麟洋配台北羽球公開賽羽球影音

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