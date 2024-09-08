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快訊／台灣羽球新希望林俊易　勇奪台北公開賽男單冠軍

記者杜奕君／台北報導

2024台北羽球公開賽，8日男單最終決賽上演「台灣內戰」，由「左手重砲」林俊易交手本屆最大黑馬，一路挺進冠軍賽的戚又仁，最終林俊易以21比17、21比13，經歷41分鐘激戰後，「左手重砲」收下個人生涯首座台北公開賽男單冠軍。

▲台北羽球公開賽，林俊易、戚又仁。（圖／台北羽球公開賽提供）

本屆BWF超級500系列台北公開賽，地主台灣選手在男單打出優質表現，包括林俊易、戚又仁以及周天成、李佳豪，4名地主球員包辦本屆4強，寫下賽事史無前例紀錄。

昨日4強戰，林俊易順利撂倒好友李佳豪，至於世界排名第42位的戚又仁則是寫下黑馬驚奇，擊退挑戰賽史個人第5冠的周天成，兩人都是首度闖入賽史男單決賽，也確定台北公開賽又將誕生一位台灣純本土男單冠軍。

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生涯首度挺進台北公開賽男單決賽，昨日贏球高喊「終於輪到我了！」的世界排名第14位「左手重砲」林俊易，開賽首局就火力全開取得3比1領先，但戚又仁展現沈穩打法，隨後追到5比5平手。但隨後林俊易開始掌握節奏，強勢大對角攻擊另戚又仁難以招架，林俊易以11比7大幅領先。

暫停後林俊易擴大領先優勢，比分一度來到17比8，但此時戚又仁再度展現韌性，網前連續調動得手，又追到16比18僅3分落後，所幸此時林俊易穩住陣腳，順利以21比17拿下首局。

第2局林俊易又是先拿3分，不過隨後戚又仁也連趕3分追平，林俊易靠著戚又仁回擊連續出現失誤，又回到8比5穩定領先。暫停後兩人又是網前調動廝殺，不過林俊易穩住領先優勢，一次精彩回擊振臂慶賀，以15比10壓制對手。

不過戚又仁此時回神連拿兩分，又追到僅3分差，但林俊易穩紮穩打情況下，率先取得7個冠軍賽末點，最終也以21比13拿下此局，在41分鐘激戰後以直落二撂倒對手，收下個人生涯首座台北公開賽冠軍。

林俊易繼年初瑞士公開賽後，收下今年個人第2冠，也是生涯首座台北公開賽冠軍，現年24歲的「左手重砲」林俊易無疑也將成為台灣羽球男單未來的最大新希望。

▲台北羽球公開賽，林俊易、戚又仁。（圖／台北羽球公開賽提供）

關鍵字： 林俊易戚又仁台北羽球公開賽羽球影音

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