快訊／楊博軒、胡綾芳奪台北公開賽混雙亞軍　無冠喊話更進步穩定

▲台北羽球公開賽，楊博軒、胡綾芳最終拿下混雙亞軍。（圖／台北羽球公開賽提供）

記者杜奕君／台北報導

台北羽球公開賽8日混雙決賽，台灣組合楊博軒、胡綾芳一路對決泰國組合提拉薩庫爾(Pakkapon Teeraratsakul)、門翁(Phataimas Muenwong)，最終台灣組合連兩局都在領先情況下遭到對手逆轉，最終以17比21、19比21敗北拿下亞軍。不過楊博軒、胡綾芳賽後直言不可惜，至少比之前更穩定進步，接下來的比賽就是持續努力。

本次BWF超級羽球300系列台北公開賽，楊博軒、胡綾芳展現好默契，一路挺進混雙決賽，不過在對上泰國提拉薩庫爾、門翁之戰，台灣組合連兩局都在大好領先氣勢下，遭到對手翻盤，最終飲恨以亞軍作收。

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賽後楊博軒、胡綾芳強調，「主要問題還是在發接發，但這也代表我們還有進步空間，接下來比賽就是持續努力。」

接下來還要在男雙決賽上場的楊博軒表示，「很可惜，此戰算是運氣不好，加上一些關鍵球自己沒處理好，不過此戰提前適應場地與風向，對稍後的男雙決賽還是有幫助。」

胡綾芳則認為，「雖然沒拿下冠軍有點可惜，但我們就是做好自己，狀況也比之前更進步一些，至少在場上顯得更穩定了。」接下來兩人也將前進超級500系列香港羽球公開賽，持續力拚佳績。

▲楊博軒、胡綾芳喊話更穩定進步。（圖／台北羽球公開賽提供）