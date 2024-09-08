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快訊／可惜！楊博軒、胡綾芳連兩局遭逆轉　台北公開賽混雙奪亞軍

▲台北羽球公開賽，一路殺入決賽的台灣混雙組合楊博軒、胡綾芳最終拿下亞軍。（圖／台北羽球公開賽提供）

▲台北羽球公開賽，一路殺入決賽的台灣混雙組合楊博軒、胡綾芳最終拿下亞軍。（圖／台北羽球公開賽提供）

記者杜奕君／台北報導

隸屬BWF超級300系列，2024台北羽球公開賽8日上演最終決賽，在混雙項目，台灣組合楊博軒、胡綾芳一路過關斬將殺入決賽，對決泰國組合提拉薩庫爾(Pakkapon Teeraratsakul)、門翁(Phataimas Muenwong)，最終台灣組合以17比21、19比21，連續兩局都在領先情況下遭到逆轉，歷時40分鐘不敵泰國組合，本屆收下亞軍。

開賽楊博軒、胡綾芳就展現氣勢，一路取得領先優勢，但不料首局後半段泰國組合上演大逆轉，以21比17反超拿下。

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次局雙方一路鏖戰，在小巨蛋湧入爆滿地主觀眾力挺加持下，楊博軒、胡綾芳展現穩定度，以11比10進入技術暫停。暫停後，楊博軒、胡綾芳又展現默契連拿兩分持續保持領先優勢。

但提拉薩庫爾與門翁再度逆勢出擊追到16比16，隨後更一舉以20比19超前，關鍵時刻泰國組合提出挑戰成功，又以21比19拿下，也確定直落二拿下本屆混雙冠軍，台灣組合楊博軒、胡綾芳則拿下本屆混雙亞軍榮耀。

▲台北羽球公開賽，一路殺入決賽的台灣混雙組合楊博軒、胡綾芳最終拿下亞軍。（圖／台北羽球公開賽提供）

▲楊博軒、胡綾芳連兩局從領先打到輸，飲恨拿下本屆混雙亞軍。（圖／台北羽球公開賽提供）

關鍵字： 台北羽球公開賽混雙楊博軒胡綾芳

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