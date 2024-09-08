▲台灣拔河U23代表隊，女子500公斤世錦賽奪金。（圖／取自中華民國拔河協會Facebook，下圖同）

文／中央社

在德國曼海姆舉行的2024世界室外拔河錦標賽，台灣代表隊今天再傳佳績，分別在U23女子500公斤、U23男子600公斤摘下1金、1銀，總計在錦標賽事裡累積3金1銀。

2025世界運動會將於明年在中國成都舉辦，而今年的世界錦標賽則攸關參賽入場券，台灣拔河代表隊共派出93人、參加12個級別賽事。

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其中「男女混合580公斤」、「女子500公斤」、「男子640公斤」這3個級別都是屬於世運會資格賽，必須在這次世錦賽闖進4強才能取得參賽權。

比賽共4天，前2天屬於以學校為單位的公開賽性質，台灣拿下6個級別冠軍；隨後登場的重頭戲錦標賽賽事部分，台灣也已拿下女子540公斤、青少年男女混合520公斤、U23女子500公斤等3個級別金牌。

比較可惜的是，屬於明年世運會資格賽的男女混合580公斤，最終經過一番激戰後，沒能闖進前4強，也意味確定無緣搶下世運會門票。

今天最後一天世界室外拔河錦標賽，共計還有6個級別要登場，其中「女子500公斤」、「男子640公斤」是屬於世運會資格賽。

中華民國拔河運動協會秘書長卓耀鵬在接受中央社記者訪問時表示，「男女混合580公斤沒能擠進前4名，有點可惜，不過女子500公斤向來是我們的強項，很有機會再添1面獎牌。」