快訊／林俊易台北公開賽封王下一步　要向偶像林丹拜師學技術

記者杜奕君／台北報導

台灣「左手重砲」林俊易，8日順利在本屆台北羽球公開賽男單決賽稱王，勇奪個人在此賽事生涯首冠。接下來林俊易選擇不參與香港公開賽，而是將前進澳門參與由中國金滿貫名將林丹所舉辦的「林丹盃」。林俊易透露，「希望向偶像林丹請教，如何能稱霸世界，是抱著求學的心情來去參與此次林丹盃。」

▲林俊易接下來要參與林丹盃，向偶像林丹請益。（圖／台北羽球公開賽提供）

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拿下個人生涯第4座冠軍，林俊易在今日台北公開賽男單稱王後表示，「每次奪冠帶來的激動都不太一樣，生涯首次奪冠很開心，泰國那次則是對上很多世界排名很高的好手，讓我有肯定自己的感覺。瑞士公開賽則是在逆境中求勝，這次台北賽我也是首戰差點輸掉，但我就是做好該做的，才能迎接勝利。」

成為台灣羽球史上第一位，能在高雄大師賽、台北公開賽都拿下男單冠軍好手，林俊易的下一步動向也格外引人關注，他透露接下來將參與澳門「林丹盃」，希望像同樣左手持拍的傳奇球星林丹好好請益，如何能夠稱霸世界秘訣。

「我想請林丹教我，這次是抱著求學心情來去打林丹盃，原本我就設定不會去香港公開賽，原本是想休息調整，但幾周前收到林丹盃邀請，過去我從來沒機會和前輩林丹交流，因此也想好好把握這次機會。」林俊易如此說道。

▲林俊易拿下本屆台北羽球公開賽男單冠軍。（圖／台北羽球公開賽提供）