快訊／台灣羽球史上第一人　林俊易達成「北高雙封王」神紀錄

記者杜奕君／台北報導

年僅24歲的台灣「左手重砲」林俊易，8日成功在2024台北羽球公開賽男單決賽擊敗戚又仁，順利奪下賽史個人首冠。林俊易也成為台灣羽球史上首位在台北公開賽、高雄大師賽都拿下男單冠軍的好手。林俊易賽後表示，「過去我也是在場邊看著小天學長(周天成)打球，能拿下冠軍感覺很好，但我不在意那些接班人稱號，只想做好我自己！」

▲林俊易拿下本屆台北羽球公開賽男單冠軍。（圖／台北羽球公開賽提供）

奪下羽球生涯第4冠，林俊易今日在台北公開賽以21比17、21比13，直落二擊敗另一位台灣好手戚又仁，勇奪賽史個人首冠。

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林俊易賽後表示，「這裡是自己的國家，有很多球迷支持我，現場氛圍也很棒，在國外比較少人幫我加油，所以拿下冠軍後，不僅把球打給球迷，也把球拍丟了出去。」

「國、高中時期，我也是看著小天學長在場上打，今天我也站上舞台，並拿到冠軍，真的有一種成就感，也感謝自己遇到很多挫折都沒有放棄。這次比賽我在首戰就差點輸了，但還是從逆境中求勝。」林俊易說道。

談到自己被視為台灣羽球男單新希望，林俊易強調，「今天我拿下冠軍，但我不會永遠都是冠軍，誰打好就可能變成接班人，我真的不在意這些，只想做好我自己，並且希望能夠參與自己首次的年終賽，因為很多大比賽我都還沒打過，所以現階段努力提升排名，才是我該做的。」

▲林俊易強調自己不當誰的接班人，只想做好自己。（圖／台北羽球公開賽提供）