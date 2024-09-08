快訊／讓世界看見台灣羽球男雙　李洋：希望讓後輩記得我拚盡全力

記者杜奕君／台北報導

台灣羽球黃金男雙組合「麟洋配」成員之一的李洋，8日在台北羽球公開賽結束後，舉行正式引退儀式，李洋在引退儀式上數度激動落下男兒淚，也喊話自己的羽球生涯，讓世界看見台灣有男雙，是很光榮的一件事。李洋也表示，「正式退役後，我希望讓後輩記得李洋就是一位天賦不好，但拚盡全力的選手！」

▲李洋正式引退，喊話讓世界看見台灣羽球男雙實力。（圖／記者莊喬迪攝）

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與王齊麟攜手完成奧運羽球男雙金牌2連霸後，李洋選擇正式高掛球鞋退役，在此次台北羽球公開賽和王齊麟再度攜手出擊後，今日李洋也正式舉辦盛大引退儀式，小巨蛋現場也有眾多死忠球迷在台北公開賽結束後，持續觀賞這歷史性一刻。

在儀式過程數度落下男兒淚，李洋表示，「真的很感動，在這樣的場合讓我和大家道別，我能以運動員身份，完成前無古人的成績，沒有大家的支持我做不到。」

「也謝謝我自己的堅持，讓世界看到台灣是有男雙的！我希望未來當年輕的一輩羽球選手談到李洋時，會認為我是一個天賦不是那麼好，但拼盡全力，將自己能做到的做到最好的球員，是能讓更多人看見台灣，讓後進有更多學習榜樣的前輩，我相信台灣羽球現在正處在輝煌的時代。」李洋如此說道。

▲李洋正式告別球員身份，將前進國體大任教。（圖／記者莊喬迪攝）