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雷納德奪冠軍賽MVP　終結NIKE球星13年連霸大業

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▲2019 NBA總冠軍G3，雷納德（Kawhi Leonard）。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷納德拿下決賽MVP，腳上新球鞋更是聲勢大好。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2019年NBA年度總冠軍出爐，暴龍寫下歷史，在創隊24年後首度奪冠。其中當家球星雷納德(Kawhi Leonard)生涯第2度奪下決賽MVP殊榮，個人聲勢更達到顛峰。還有一項「另類紀錄」，由於雷納德目前屬於New Balance品牌代言人，他也終結了過去13年以來，NBA冠軍賽MVP都由NIKE簽約球星拿下的連霸紀錄。

本季轉戰暴龍，雷納德也選擇與知名運動品牌New Balance簽約，並推出首雙代言鞋款「OMN1S」，該鞋款隨著雷納德季後賽一路表現優異，限量套裝組合「炒價」甚至來到驚人的新台幣15萬，可說讓New Balance重返籃球鞋市場的聲勢大好。

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事實上，自2005-06賽季開始，過去13年的總冠軍MVP得主，都是NIKE簽約球星。當時2006年「閃電俠」韋德(Dwyane Wade)雖為Converse簽約球星，雷納德2014年在馬刺首度拿下決賽MVP時則是Jordan品牌簽約球星。

但上述兩品牌都仍隸屬於NIKE旗下，因此雷納德此次以New Balance品牌代言人身分，順利「終結」了NIKE的13年決賽MVP連霸大業。

近年來各運動品牌都積極搶進籃球鞋市場，除了New Balance之外，包括PUMA、Converse都有積極重回籃球市場動作，NBA的「運動商機」也開始重回百家爭鳴態勢，但雷納德本季的突出表現，無疑已經未代言品牌搶得一定先機。

▲2019 NBA 總冠軍G6，雷納德（Kawhi Leonard）。（圖／CFP）

▲雷納德是14年來首位非NIKE簽約球星拿下決賽MVP。（圖／CFP）

關鍵字： 雷納德暴龍NBA籃球Kawhi Leonard勇士MVP總冠軍NIKE
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