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NBA冠軍戰／格林喊出不存在的暫停　勇士痛失總冠軍

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▲2019 NBA 總冠軍G6，格林（Draymond Green）。（圖／CFP）

▲格林喊出關鍵「不存在的暫停」，勇士飲恨輸掉本季總冠軍。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

1993年NCAA冠軍戰，當時效力密西根大學的韋伯(Chris Webber)因為決勝期喊了暫停，但球隊已沒有暫停情況下，依規則遭吹技術犯規，讓對手北卡罰球贏得最終勝利。沒想到26年之後，NBA冠軍賽G6「不存在的暫停」再度重現，勇士格林(Draymond Green)在球隊已無暫停情況下喊出暫停，最終讓暴龍勇奪隊史首冠。

暴龍與勇士冠軍第6戰，這也是甲骨文球場最後一次擔任勇士主場大任，此戰勇士諸將全力出擊，湯普森(Klay Thompson)更是狂砍30分，率領灣區軍團全力捍衛主場勝利。

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但湯普森卻在第3節尾聲一次切入嘗試扣籃時，不慎落地傷到左膝退場，但勇士仍一路緊咬比分，但終場0.9秒勇士進攻失手情況下，格林奮勇爭搶進攻籃板，倒地時雖喊出暫停，但當下兩隊都已沒有暫停，依規則格林吃下技術犯規，讓暴龍不費吹灰之力就站上罰球線取分。

隨後暴龍在雷納德(Kawhi Leonard)執行技術犯規拿球，隨後再罰進兩球，最終暴龍就以4分之差贏球，4勝2敗登上2018-19賽季NBA總冠軍，也是隊史成軍以來首冠。

反觀勇士，除了3連霸衛冕失利外，格林這次的「不存在暫停」勢必會被拿來和1993年的韋伯相提並論，但當下激烈拚搶狀況激烈，格林第一時間喊出暫停的舉動也只能說是非戰之罪，且當下即便對手罰球，勇士仍有機會逆轉反擊，但格林究竟是否蓄意喊出犯規，恐怕也只有他自己才能知道。

格林此戰力拚全場拿下11分、19籃板、13助攻的大三元精彩表現，但最終仍無緣讓勇士拿下5年內第4冠。

▲2019 NBA 總冠軍G6，格林（Draymond Green）。（圖／達志影像／美聯社）

▲格林單場猛繳大三元，但勇士最終仍6戰輸球。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 格林勇士暴龍暫停總冠軍NBA密西根籃球NCAA
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