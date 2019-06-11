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NBA冠軍戰／談G5關鍵暫停　雷納德挺教練：他想讓我們休息

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▲2019 NBA總冠軍G5，雷納德（Kawhi Leonard）。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷納德認為那次關鍵時刻暫停，只是教練想讓球員獲得更多休息。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

前4戰打完手握3比1的大好領先優勢，暴龍11日在NBA總冠軍第5戰最後關頭1分飲恨輸球，也失去5戰就在主場封王的大好機會。最後決勝期一度由雷納德(Kawhi Leonard)連拿10分，帶起一波10比2高潮，但暴龍教頭納斯(Nick Nurse)選擇暫停時機賽後引發熱議，對此雷納德表示，「教練當下只是想讓我們休息。」

全場一路落後苦追，甚至一度落後超過雙位數，但暴龍靠著當家一哥末節一度連拿10分逆轉，氣勢眼看就要壓過衛冕軍。但這波10比2猛攻卻在暴龍總教練納斯一次暫停後終止，且勇士隨後由「浪花兄弟」柯瑞(Stephen Curry)、湯普森(Klay Thompson)連續三分命中，幫助勇士逆轉贏得艱辛勝利。

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賽後暴龍總教練納斯強調，「在當時比賽還剩3分鐘左右，當下我們手握兩次暫停，因此我決定喊暫停讓球員們下來休息一下，這只是希望他們能在最後決勝期有更多的能量與體力。」

雷納德也說，「教練很可能只是想讓我們在當下獲得一些休息時間，如果我們贏得此戰，大家就不會談論這個了。」

至於最後落後1分，卻未喊暫停佈署，納斯則表示，「我對於自己的球員很有信心，相信他們能在場上做出正確決定，並獲得好的投籃機會。」

而暴龍的最後一擊，最終在羅瑞(Kyle Lowry)出手遭格林(Draymond Green)封蓋影響而落空，雷納德就表示，「當時對手有兩個球員上來包夾我，我不確定自己是不是能完成那次投籃，所以才選擇傳球。」

▲2019 NBA總冠軍G5，雷納德（Kawhi Leonard）。（圖／達志影像／美聯社）

▲暴龍G5決勝期一度逆轉，但最終仍遭勇士帶走勝利。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 雷納德暴龍勇士NBA籃球Kawhi Leonard柯瑞湯普森總冠軍
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