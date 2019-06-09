戴維斯回來了　經典賽頻爆扣禁區身手依舊

▲戴維斯在BE HEROES經典對決籃球賽頻頻上演爆扣。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／綜合報導

連續3年在彰化體育館舉行的「BE HEROES經典對決籃球賽」，除了本次最大賣點「俠獸對決」外，其中加入野獸戰隊的「新台灣人」戴維斯，更是因傷闊別球場1年後，首次參與公開賽事。戴維斯此戰不僅拿下14分，比賽中更是頻頻上演爆扣戲碼，甚至還賞了中華隊主力長人陳冠全兩記火鍋，狀態恢復相當不錯。

去年再度因椎間盤傷勢開刀，甚至錯過雅加達亞運，現年36歲的戴維斯近期不僅持續投入重訓復健，甚至也短暫加入中華白集訓，希望能重新獲得成為中華男籃歸化球員機會。

請繼續往下閱讀...

戴維斯9日加入經典對決籃球賽，並被林志傑選入「野獸戰隊」與老戰友陳信安、蔡文誠及林志傑同時先發登場，戴維斯整體恢復狀態看來相當不錯，不僅與陳世念搭配上演了一次精彩空中接力爆扣，防守端更賞了陳冠全兩次火鍋，整體表現相當不錯。

面對即將於7月12日登場的瓊斯盃邀請賽，籃協方面目前找來彼德曼、佛羅維斯兩名洋將進行測試。

但先前副秘書長李雲翔也曾表態，「若戴維斯願意，同樣可以加入瓊斯盃進行測試。」以戴維斯今日實戰狀況來看，昔日的新台灣人確實狀態逐漸回升，但是否足以再次擔綱中華男籃歸化球員大任，相信接下來戴維斯及教練團都需要審慎評估。

▲戴維斯能否在瓊斯盃回歸仍未定。（圖／記者杜奕君攝）