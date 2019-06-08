女力對決引爆彰化體育館　彭詩晴飆18分力壓全場

▲BE HEROES經典對決籃球賽，彭詩晴(23號)大演飆分秀。（圖／展逸國際企業提供）

記者杜奕君／綜合報導

連續第3年在彰化體育館舉行的「BE HEROES經典對決籃球賽」，今年首度納入女籃賽事，「女力對決」吸引超過兩千名球迷進場同歡，讓兩隊球員感染熱烈氣氛，秀出精彩球技，最終由彭詩晴領軍的詩晴戰隊以81比61擊敗文祺戰隊，球員賽後還送出簽名球甚至球鞋，以及舉辦簽名會氣氛相當熱絡。

首度舉辦的「女力對決」賽事，由彭詩晴與文祺分別擔任兩隊隊長，還別開生面進行了一場選秀會，兩隊都包含旅外球員與國內球員，對球員而言，是個重溫往日隊友情懷的感動，對球迷而言，則是再度看到心愛球員在國內獻技的最好機會。

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「場上很多隊友就像『最熟悉的陌生人』，但一上場默契還在，不只球迷，我都找回自己的青春。」馬怡鴻離開球場4年，她感謝主辦單位展逸國際企業舉辦女籃賽事，讓台灣女籃有更多被關注的機會，更讓球員有機會走出去，她說：「很開心有那麼多球迷，一起感受現場氣氛，讓我生涯能再寫一個不一樣的故事。」

▲BE HEROES經典對決籃球賽，女力對決吸引2200位球迷入場觀戰。（圖／展逸國際企業提供）

文祺本次還身兼「Be Heroes經典對決籃球賽 廣源良女子3X3」的活動大使，她看到參賽球員與觀賽球迷的熱情，深受感動，她更強調，有機會與馬怡鴻重溫隊友情懷，一同對抗對手很開心。

長年在對岸WCBA發展的彭詩晴，此役攻下全場最高18分，對台灣球迷的活潑印象深刻，「這次很多旅外球員參加，感受到台灣球迷的熱情。」她賽後更帶頭大放送，不但送出主辦單位準備的簽名球，還送出自己腳上的球鞋，她感性地說：「球迷來自北中南，我們就盡力回饋他們！」

挹注15分協助詩晴戰隊奪勝的黃品蓁，看著滿場觀眾，則說出了球員與球迷的共同期望，她說：「首次參與Be Heroes經典系列籃球賽很開心，希望明年還有機會在這裡（彰化體育館）看到大家。」

▲文祺進場贏得全場球迷喝采。（圖／展逸國際企業提供）