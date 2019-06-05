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詹皇再度聯手厄文？　傑佛森：可能不是最好選擇

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▲▼詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹姆斯轉戰湖人首季，並未領軍打入西區季後賽。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

本季雙雙無緣爭冠，東、西區兩大超級球星厄文(Kyrie Irving)與詹姆斯(LeBron James)在這個夏天是否有機會再度於洛杉磯聯手，也成為NBA這個夏天自由市場的觀察重點，不過昔日曾與兩人在騎士同隊的退役球星傑佛森(Richard Jefferson)就表示，「如果兩人再次聯手，很可能不是最好的選擇。」

湖人這個賽季網羅天王球星詹姆斯加入後，球隊整體表現卻呈現開高走低，最終不僅無緣西區季後賽，管理層及教練團都出現人事大地震狀況。

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詹姆斯也被美國媒體不斷爆料指出，他希望能再找來明星級好手助陣，包括昔日騎士老搭檔厄文，以及七六人巴特勒(Jimmy Butler)，甚至是目前還在為暴龍爭取隊史首冠的雷納德(Kawhi Leonard)，都被點名是詹姆斯可能的網羅對象。

其中又以過去兩季在塞爾提克始終無法更上層樓的厄文，被視為今夏可能前進湖人的有力人選。

▲▼塞爾提克厄文（Kyrie Irving，前）、公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo，後）（圖／達志影像／美聯社）

▲厄文這個夏天何去何從，引發外界關注。（圖／達志影像／美聯社）

不過曾於2015到2017年效力騎士兩個賽季，與詹姆斯和厄文互為隊友的退役球星傑佛森，卻對詹姆斯與厄文再度聯手投下了反對票。

傑佛森表示，「他們倆就是前隊友的那種關係，當然目前兩人的交情很好。但是如果他們再次聯手，這可能不是最好的選擇。」

過去詹姆斯和厄文曾攜手3度打入NBA總冠軍戰，並於2016年替騎士奪下隊史首座NBA年度總冠軍，當時老將傑佛森也是奪冠班底成員。

▲傑佛森。(圖／達志影像／美聯社)

▲傑佛森並不看好詹姆斯與厄文再次聯手。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 詹姆斯湖人LBJNBA籃球LeBron James厄文傑佛森騎士
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