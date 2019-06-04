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NBA冠軍戰／勇士長人魯尼鎖骨骨折　剩餘決賽恐報銷

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▲勇士魯尼。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士魯尼確定鎖骨骨折。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

衛冕軍勇士在總冠軍第2戰雖搶下勝利，扳平系列賽戰局，但此戰卻付出龐大代價，不僅「浪花弟」湯普森(Kaly Thompson)左大腿拉傷，G3能否出賽存疑，替補重要長人魯尼(Kevon Looney)更確定鎖骨骨折，剩餘決賽將全數報銷無法上陣，讓勇士禁區替補少了一名可用之兵。

魯尼在冠軍首戰替補上陣28分20秒表現出色拿下9分，第2戰也持續獲得勇士重用，但他卻在僅打10分23秒情況下，就因撞傷當場痛苦倒地退場。

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經過4日核磁共振MRI檢測後，魯尼確定出現鎖骨骨折的嚴重傷勢，剩餘冠軍系列賽恐都無法再上陣。

對於灣區軍團後，即便回到主場進行G3、G4，但少了6呎9吋的魯尼禁區支援，確實讓內線戰力受到一定影響。但好消息是「表弟」卡森斯(DeMarcus Cousins)G2重返先發火線表現出色，內線攻守兩端強大的牽制力，都帶給衛冕軍極大助益，接下來或許卡森斯與老將柏加特(Andrew Bogut)都將負擔更大重任，捍衛勇士禁區。

▲勇士魯尼。（圖／達志影像／美聯社）

▲魯尼冠軍第2戰遭遇嚴重傷勢，剩餘決賽恐無法再上陣。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 魯尼勇士NBA籃球總冠軍冠軍戰
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