NBA冠軍戰／讓表弟先發賭對了　卡森斯贏球仍不滿足

▲卡森斯成為勇士第2戰贏球的重要關鍵。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

勇士3日G2克服4大主力先後出問題狀況，靠著「浪花兄弟」合力飆進48分贏球。但灣區大軍此戰有一大重要關鍵，就是大膽將傷癒復出的「表弟」卡森斯(DeMarcus Cousins)放上先發，而他全場11分、10籃板、6助攻、2阻攻的精采表現，更成為勇士贏球功臣，但卡森斯賽後笑說，「自己絕對不會因此而滿足！」

克服首戰失利的龐大壓力，勇士3日在冠軍第2戰展現衛冕軍霸氣與經驗，總教練柯爾(Steve Kerr)大膽將傷癒復出僅第2戰的卡森斯放回先發。

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老經驗的柯爾此舉果然收到奇兵效果，卡森斯在進攻端不僅讓暴龍禁區中樞小賈索(Marc Gasol)不敢輕忽，也無法像首戰那樣輕易去包夾其他勇士球員，防守端卡森斯更發揮禁區優勢，無論籃板、火鍋都帶給勇士極大貢獻。

▲柯爾選擇大膽起用卡森斯重回先發。（圖／達志影像／美聯社）

卡森斯全場貢獻11分、10籃板、6助攻、2阻攻表現出色，賽後他笑說，「賽前教練告訴我要先發，我的感覺當然是很開心，但無論扮演什麼角色，我相信我都能夠做好，也不會因為此戰就滿足，這只是一場勝利。」

從去年休季期間選擇加盟勇士，上季因阿基里斯腱斷裂持續養傷的卡森斯，復出後表現一度遭到外界質疑，甚至在季後賽開打第2戰又遭遇左大腿股四頭肌撕裂的嚴重傷勢，但冠軍首戰卡森斯無預警復出，雖然表現不盡理想，但總教練柯爾選擇相信這位聯盟明星級中鋒，而卡森斯果然也在冠軍第2戰起了大作用。

接下來回到主場，勇士若能迎回「得分機器」杜蘭特(Kevin Durant)歸隊，灣區大軍的「完全體」就可能完整到齊，屆時暴龍該如何因應「宇宙勇」威力，恐怕就是此系列的勝負重要關鍵。

▲卡森斯攻守兩端都帶給勇士極大幫助。（圖／達志影像／美聯社）