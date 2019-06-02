運動雲

>

NBA冠軍戰／杜蘭特G2仍休兵　暴龍主場搶2連勝最大利多

ETtoday運動雲

▲勇士柯瑞、湯普森；暴龍雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷納德要帶領暴龍在冠軍賽設法搶下2連勝。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA年度總冠軍系列第2戰，將於台灣時間3日上午8時登場。首戰順利9分勝出的暴龍，將力拚主場贏得2連勝。反觀衛冕軍勇士方面，在杜蘭特(Kevin Durant)依舊因傷缺陣情況下，灣區大軍能否在柯瑞(Stephen Curry)領軍下，將戰局順利扳平，如何箝制對手鋒線的強大得分爆發力，會是勇士諸將的當務之急。

在西亞卡姆(Pascal Siakam)狂轟32分、8籃板、5助攻、2阻攻帶動下，暴龍先聲奪人，搶下首戰勝利。在第2戰仍於自家主場進行情況下，一哥雷納德(Kawhi Leonard)與西亞卡姆組成的強大鋒線火網，絕對將是暴龍克敵制勝最大本錢。

請繼續往下閱讀...

暴龍另外一項優勢在於，東冠表現低迷的「聖堂射手」格林(Danny Green)，冠軍系列首戰狀態已經走出低潮，首戰投進3記三分球在內的11分，加上范弗利特(Fred VanVleet)手感依舊火燙，替補拿下15分，成為球隊除了雙前鋒之外的兩大得分利刃。

相形之下，勇士首戰除了「浪花兄弟」柯瑞、湯普森(Klay Thompson)維持火力，合力轟下55分外，其餘球員除了格林(Draymond Green)10分、10籃板、10助攻外，並未提供有效奧援。

▲勇士柯瑞、湯普森；暴龍雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯瑞必須在G2領軍扳平戰局。（圖／達志影像／美聯社）

在杜蘭特G2仍將缺陣情況下，勇士除了得設法箝制雷納德、西亞卡姆進攻端火力外，也需要有更多球員跳出，才能設法將戰局扳平。

勇士前鋒格林透露，「首戰失利後，湯普森賽後明顯相當不爽，相信他在第2戰一定能夠做出回應。」

但事實上，勇士眼前關鍵人物仍是格林，如何在防守端做出最大貢獻，讓西亞卡姆無法重現首戰17投14中，單場狂轟32分的兇猛火力，將是格林接下來的最大重任，若暴龍雙前鋒仍維持火力四射，那麼勇士想要贏球，無疑難上加難。

冠軍系列G2將於台灣時間3日上午8時開打，而勇士杜蘭特預計將於G4才能回歸上陣，若暴龍能搶得2連勝先機，那麼接下來回到主場的勇士肯定將遭遇極大危機。

▲勇士格林、Drake；暴龍西亞卡姆。（圖／達志影像／美聯社）

▲西亞卡姆首戰就成為贏球最大關鍵人物。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 暴龍勇士總冠軍NBA雷納德西亞卡姆柯瑞湯普森格林籃球
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

持續在傷口上灑鹽，兄弟狂轟猛炸單局攻下八分｜06_01 統一 vs 兄弟 七局下

推薦閱讀

亞洲盃男籃資格賽6月8日抽籤　中國等6強列名種子隊

NBA冠軍戰／喀麥隆同鄉站出來　齊心力挺西亞卡姆

讚西亞卡姆進步顯著　格林：沒想過他能達到這個水平

NBA冠軍戰／G1收視差？　加拿大410萬人收看破紀錄

熱門新聞

歐冠／爆乳開高衩泳裝女球迷亂入　「半球險掉出」遭趕離

中職／被高國慶解決！王勝偉：一生遇過最強投手

日職／王柏融追平砲！洪總聽到歡呼衝出小房間

中職／曾夢過當投手　高國慶40歲登板：潘武雄也想投

影／翁瑋均一把抱起轉圈圈　李燕甜笑：來點不一樣

中職／國民隊御用理髮師　柏納帝那特別花錢請他來剪髮

讀者回應

﻿

最新新聞

1大爆冷！英國不敗拳王被TKO慘敗

2和Drake互噴 格林稱外界反應過度

3王柏融首打席敲安　火腿無功而返

4范弗利特：暴龍主場有魔力

5加拿大籍譚永森　準決賽唯一東方面孔

熱門新聞

1歐冠／爆乳開高衩泳裝女球迷亂入

2王勝偉：高國慶是一生遇過最強投手

3王柏融追平砲　洪總興奮衝出房間

4曾夢過當投手　高國慶：潘武雄也想投

5翁瑋均抱轉圈　李燕：來點不一樣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

翁瑋均一把抱起轉圈圈 李燕甜笑：來點不一樣

陳重羽擊出深遠飛球，陳子豪未能確實接住，形成一支三壘安打 | 05/31 統一 vs 兄弟 七局上

江春緯鷹眼發威！張志豪擊出右外野飛球，經重播維持界外判決｜05_31 統一 vs 兄弟 八局下

持續在傷口上灑鹽，兄弟狂轟猛炸單局攻下八分｜06_01 統一 vs 兄弟 七局下

牽制失誤付出代價，莊駿凱發揮優異跑壘判斷，回本壘攻下超前分 | 05/31 統一 vs 兄弟 五局上

【演說全精華】願承擔任何重要職務！　韓國瑜哽咽：為中華民國粉身碎骨

毒理專家揭電子菸恐致「爆米花肺」　吸多還是會上癮...沒比傳統菸健康

新莊拉麵店每日限量80碗　 加麵免費！叉燒肉鋪好鋪滿超邪惡

懶人專屬！輕鬆製作營養爆表餐　「一鍋到底」蹦出超香鮭魚風味飯

明日花綺羅「狂揉小豬胸肌」喊好棒　羅志祥受不了臉紅喊停！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366