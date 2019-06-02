NBA冠軍戰／杜蘭特G2仍休兵　暴龍主場搶2連勝最大利多

▲雷納德要帶領暴龍在冠軍賽設法搶下2連勝。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA年度總冠軍系列第2戰，將於台灣時間3日上午8時登場。首戰順利9分勝出的暴龍，將力拚主場贏得2連勝。反觀衛冕軍勇士方面，在杜蘭特(Kevin Durant)依舊因傷缺陣情況下，灣區大軍能否在柯瑞(Stephen Curry)領軍下，將戰局順利扳平，如何箝制對手鋒線的強大得分爆發力，會是勇士諸將的當務之急。

在西亞卡姆(Pascal Siakam)狂轟32分、8籃板、5助攻、2阻攻帶動下，暴龍先聲奪人，搶下首戰勝利。在第2戰仍於自家主場進行情況下，一哥雷納德(Kawhi Leonard)與西亞卡姆組成的強大鋒線火網，絕對將是暴龍克敵制勝最大本錢。

請繼續往下閱讀...

暴龍另外一項優勢在於，東冠表現低迷的「聖堂射手」格林(Danny Green)，冠軍系列首戰狀態已經走出低潮，首戰投進3記三分球在內的11分，加上范弗利特(Fred VanVleet)手感依舊火燙，替補拿下15分，成為球隊除了雙前鋒之外的兩大得分利刃。

相形之下，勇士首戰除了「浪花兄弟」柯瑞、湯普森(Klay Thompson)維持火力，合力轟下55分外，其餘球員除了格林(Draymond Green)10分、10籃板、10助攻外，並未提供有效奧援。

▲柯瑞必須在G2領軍扳平戰局。（圖／達志影像／美聯社）

在杜蘭特G2仍將缺陣情況下，勇士除了得設法箝制雷納德、西亞卡姆進攻端火力外，也需要有更多球員跳出，才能設法將戰局扳平。

勇士前鋒格林透露，「首戰失利後，湯普森賽後明顯相當不爽，相信他在第2戰一定能夠做出回應。」

但事實上，勇士眼前關鍵人物仍是格林，如何在防守端做出最大貢獻，讓西亞卡姆無法重現首戰17投14中，單場狂轟32分的兇猛火力，將是格林接下來的最大重任，若暴龍雙前鋒仍維持火力四射，那麼勇士想要贏球，無疑難上加難。

冠軍系列G2將於台灣時間3日上午8時開打，而勇士杜蘭特預計將於G4才能回歸上陣，若暴龍能搶得2連勝先機，那麼接下來回到主場的勇士肯定將遭遇極大危機。

▲西亞卡姆首戰就成為贏球最大關鍵人物。（圖／達志影像／美聯社）