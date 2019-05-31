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NBA冠軍戰／西亞卡姆初登場狂轟32分　感念獻天上父親

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▲勇士格林、Drake；暴龍西亞卡姆。（圖／達志影像／美聯社）

▲西亞卡姆總冠軍首戰就狂轟32分領勝。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

初生之犢不畏虎！生涯首度闖進NBA總冠軍戰，暴龍喀麥隆前鋒西亞卡姆(Pascal Siakam)就用單場15投13中，高達82.4%的投籃命中率狂轟32分、8籃板、5助攻、2阻攻，領軍撂倒暴龍。賽後西亞卡姆不僅感謝非洲同胞力挺，更不忘將這樣的好表現，獻給已逝的天堂父親。

當年放棄最愛的足球，選擇來到美國就讀高中、大學，西亞卡姆在即將發光成名之際，2014年時父親卻因車禍喪生，當時因為簽證問題選擇留在美國，西亞卡姆也決定完成父親遺願，那就是拚入NBA殿堂。

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如今，西亞卡姆不僅是本季「年度進步獎」最大熱門，更幫助暴龍一路挺進年度總冠軍戰，在首戰更成為北國軍團贏球的最大功臣，西亞卡姆有如猛虎出閘，以高達82.4%轟下生涯新高32分、8籃板、5助攻、2阻攻，幫助暴龍9分擊敗衛冕軍。

賽後西亞卡姆除了感謝非洲球迷力挺，也不忘向天上的父親喊話，要以這場好表現來獻給爸爸。

西亞卡姆也說，「如果有人告訴我，我會在冠軍賽初登場就砍下32分，我一定會說他瘋了！但我就是把握機會並付出一切，把自己平時一切的努力都展現出來。」

▲▼ 暴龍西亞卡姆（Pascal Siakam）（圖／達志影像／美聯社）

▲西亞卡姆將好表現獻給已逝父親。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 西亞卡姆暴龍Pascal Siakam雷納德季後賽總冠軍勇士
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