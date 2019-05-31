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NBA冠軍戰／Drake暴龍隊魂傳承　老柯瑞球衣、VC鞋上身

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▲身為暴龍死忠球迷，嘻哈天王德瑞克把暴龍隊史傳奇都穿上身。（圖／達志影像／美聯社）

▲身為暴龍死忠球迷，嘻哈天王德瑞克把暴龍隊史傳奇都穿上身。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA總冠軍賽於31日展開，主場迎敵的暴龍自然也獲得多倫多全市球迷力挺。身為球隊最死忠球迷的知名嘻哈歌手德瑞克(Drake)，賽前更是穿上勇士柯瑞(Stephen Curry)父親老柯瑞(Dell Curry)的暴龍時期球衣，腳上也穿著暴龍隊史最偉大球星卡特(Vince Carter)的復刻版球鞋Nike Shox BB4到場，力挺北國大軍。

NBA史上首次總冠軍系列賽於美國「境外」舉行，原因就在於暴龍成軍24年首度打進決賽，並以例行賽較佳戰績壓過衛冕軍勇士，獲得冠軍系列戰主場優勢。

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為了冠軍首戰，多倫多全市也可說做足準備，迎接挑戰隊史首冠大業。身為暴龍最知名死忠球迷的饒舌天王德瑞克，此戰更是「精心打扮」，迎接G1到來。

德瑞克此戰現身暴龍主場，身上穿著的正是勇士一哥柯瑞父親，當年效力暴龍時期的30號球衣，老柯瑞過往曾效力暴龍3季，並在此退休結束NBA生涯。

當然，德瑞克身著柯瑞父親的球衣也頗有宣示意味，另一方面自然也代表著暴龍過往隊史的傳承。事實上，德瑞克不只身上球衣別具巧思，腳上穿著的球鞋更是大有看頭，他特別穿起昔日「加拿大航空」卡特的經典「彈簧鞋」Nike Shox BB4，可說把球隊經典隊魂，都穿在了身上，成為場邊最亮眼焦點星。

▲身為暴龍死忠球迷，嘻哈天王德瑞克把暴龍隊史傳奇都穿上身。（圖／達志影像／美聯社）

▲嘻哈天王德瑞克腳上穿著的是卡特當年知名的「彈簧鞋」。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 暴龍勇士總冠軍NBA籃球德瑞克DrakeVince Carter彈簧鞋Shox BB4
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