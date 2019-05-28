運動雲

>

該做的事1件都不會少　ELEVEN SPORTS爭取公平收視權益

ETtoday運動雲

▲ELEVEN SPORTS面對「斷訊潮」，強調捍衛公平收視權益。（圖／取自ELEVEN SPORTS粉絲專頁）

▲ELEVEN SPORTS面對斷訊潮，強調捍衛公平收視權益。（圖／取自ELEVEN SPORTS粉絲專頁）

記者杜奕君／台北報導

ELEVEN SPORTS「斷訊風波」越演越烈，15家有線電視系統業者於6月1日零時起，無合法播出該頻道節目，估計將有125萬有線收視戶無法看到包括中華職棒、NBA、英超等熱門賽事。ELEVEN SPORTS在27日深夜於粉絲專頁發文，強調「一切運作正常，該做的事情一件都不會少」，希望大眾支持爭取公平正義。

目前轉播包括中華職棒統一、桃猿主場賽事，以及NBA、FIBA國際籃球以及英超足球聯賽等熱門賽事的ELEVEN SPORTS，2019年向有線系統收取的版權費做了調整，將由去年的每戶每月1.5元調升為5元。

請繼續往下閱讀...

目前在凱擘、台固等系統的調價談判進展順利，但中嘉、大豐、天外天、全國數位等有線電視系統只願意維持去年條件，不願調升，談判破局情況下演變成為此次斷訊潮，令廣大球迷權益受損。

ELEVEN SPORTS在27日深夜於粉絲專頁發文寫道：

ELEVEN SPORTS一切運作正常，該做的事情一件都不會少，只是要請下列有線電視系統的觀眾能夠諒解我們，支持我們爭取公平正義。

敬告收視大眾，本頻道-ELEVEN 體育一台和二台，因版權授權費未有共識，本頻道為維護著作權，以下15家有線電視系統業者於6月1日零時起，無合法播出本頻道節目之權利，包括：
- 吉隆有線電視
- 長德有線電視
- 萬象有線電視
- 麗冠有線電視
- 新視波有線電視
- 家和有線電視
- 北健有線電視
- 三冠王有線電視
- 雙子星有線電視
- 慶聯有線電視
- 港都有線電視
- 數位天空有線電視
- 大豐有線電視
- 新高雄有線電視
- 台灣數位寬頻有線電視

#自己的收視權益自己捍衛

▲ELEVEN SPORTS面對「斷訊潮」，強調捍衛公平收視權益。（圖／取自ELEVEN SPORTS粉絲專頁）

▲ELEVEN SPORTS自6月1日起，將有15家有線電視無法收視。（圖／取自ELEVEN SPORTS粉絲專頁）

關鍵字： ELEVEN SPORTS斷訊有線電視
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

真理褲老闆水蜜桃曲線超火辣！　「認真工作」背影讓網友凍未條

推薦閱讀

廣盛盃4強賽6月1日登場　王男桂喊話冠軍2連霸

格林、羅瑞2當家鬥法　暴龍需聖堂射手奇兵回魂

勇士戰暴龍　柯瑞、雷納德當代最強對決

公鹿迷不離不棄　深夜接機高喊：字母哥MVP

熱門新聞

中職／里迪打擊不好被網友猛批　列為觀察名單

暴龍例行賽橫掃勇士　客場柯瑞、KD坐鎮更大勝20分

該做的事1件都不會少　ELEVEN SPORTS爭取公平收視權益

「跟著裘爺發大財」　李亦伸鐵口預測勇士4比2勝暴龍

中職／兄弟14戰2勝排頭變老三　投手崩盤、打擊又不振

中職／嘟嘟沈穩、費古洛剛來台難溝通　高志綱最有印象

讀者回應

﻿

最新新聞

1ELEVEN SPORTS斷訊潮　爭公平收視權

2生死接線員曾少宗、劉倩妏為悍將開球

3廣盛盃4強賽　王男桂拚冠軍2連霸

4對戰2場拿10分　桃猿扮索沙剋星？

5里迪打擊不好　網友猛批列為觀察名單

熱門新聞

1里迪打擊不好　網友猛批列為觀察名單

2暴龍例行賽橫掃勇士主客場皆壓制

3ELEVEN SPORTS斷訊潮　爭公平收視權

4李亦伸篤定總冠軍戰勇士4比2勝出

5兄弟14戰2勝變老三　投手崩盤打擊不振

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

二軍中信兄弟 VS LAMIGO桃猿板凳清空

最強洋投索沙挨轟　桃猿險勝富邦穩住龍頭

莊駿凱美技背後接球難度五顆星！連甘霖都拍手 | 0526 兄弟 vs 統一 六局上

鄭凱文因不滿換投，直接下場將球隨手拋給捕手遭球團罰款警告｜05_15 統一 vs 兄弟 賽後

中華職棒30年_宣傳片

叮叮..!!《聲林之王2》高雄海選　驚見第一季選手力拚再出位

因「超商沒垃圾桶」吵翻！黑衣婦不滿爭論：請店長接電話

北捷女清潔工請假被刁突抓狂　拿拖把打趴女督導：就要她死

鍾明軒被酸「媽媽過世還不覺悟」 每晚都想自殺：大家都不了解...

他闖「中線車道攔車」遭撞飛輾過　頭顱變形慘死...妻哭：只是想加油
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366