該做的事1件都不會少　ELEVEN SPORTS爭取公平收視權益

▲ELEVEN SPORTS面對斷訊潮，強調捍衛公平收視權益。（圖／取自ELEVEN SPORTS粉絲專頁）

記者杜奕君／台北報導

ELEVEN SPORTS「斷訊風波」越演越烈，15家有線電視系統業者於6月1日零時起，無合法播出該頻道節目，估計將有125萬有線收視戶無法看到包括中華職棒、NBA、英超等熱門賽事。ELEVEN SPORTS在27日深夜於粉絲專頁發文，強調「一切運作正常，該做的事情一件都不會少」，希望大眾支持爭取公平正義。

目前轉播包括中華職棒統一、桃猿主場賽事，以及NBA、FIBA國際籃球以及英超足球聯賽等熱門賽事的ELEVEN SPORTS，2019年向有線系統收取的版權費做了調整，將由去年的每戶每月1.5元調升為5元。

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目前在凱擘、台固等系統的調價談判進展順利，但中嘉、大豐、天外天、全國數位等有線電視系統只願意維持去年條件，不願調升，談判破局情況下演變成為此次斷訊潮，令廣大球迷權益受損。

ELEVEN SPORTS在27日深夜於粉絲專頁發文寫道：

ELEVEN SPORTS一切運作正常，該做的事情一件都不會少，只是要請下列有線電視系統的觀眾能夠諒解我們，支持我們爭取公平正義。

敬告收視大眾，本頻道-ELEVEN 體育一台和二台，因版權授權費未有共識，本頻道為維護著作權，以下15家有線電視系統業者於6月1日零時起，無合法播出本頻道節目之權利，包括：

- 吉隆有線電視

- 長德有線電視

- 萬象有線電視

- 麗冠有線電視

- 新視波有線電視

- 家和有線電視

- 北健有線電視

- 三冠王有線電視

- 雙子星有線電視

- 慶聯有線電視

- 港都有線電視

- 數位天空有線電視

- 大豐有線電視

- 新高雄有線電視

- 台灣數位寬頻有線電視

#自己的收視權益自己捍衛

▲ELEVEN SPORTS自6月1日起，將有15家有線電視無法收視。（圖／取自ELEVEN SPORTS粉絲專頁）