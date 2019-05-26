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預測勇士奪冠　歐尼爾：但雷納德是名終極運動員

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▲歐尼爾（Shaquille O`neal）。（圖／達志影像／美聯社）

▲歐尼爾雖看好勇士奪冠，但仍給予雷納德高度評價。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

隨著暴龍以4勝2敗贏得東區冠軍，2018-19賽季年度總冠軍戰戲碼也正式出爐，將由衛冕冠軍勇士交手暴龍，身為NBA退役傳奇中鋒兼知名球評的「俠客」歐尼爾(Shaquille O'Neal)就表示，「我認為勇士能夠奪冠，但雷納德是位終極運動員，他不抱怨任何吹判，他不會有任何誇張表情，我真的為暴龍感到開心。」

本季年度總冠軍戰將由「勇士vs.暴龍」，兩位名球評「俠客」歐尼爾與「惡漢」巴克利(Charles Barkley)就分別針對總冠軍做出了個人預測，且正好分別預測勇士、暴龍奪冠。

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力挺暴龍的巴克利表示，「我認為暴龍會奪冠，雷納德是沒有鬧劇的天才，他絕對有能力在周五(台灣時間)開打的總冠軍賽就恢復體力。」

至於歐尼爾則表示，「我必須要選擇勇士，因為他們的經驗，而且他們現在打得很好，但人們質疑他們時，他們會打得更好，我最喜歡的球員柯瑞(Stephen Curry)也會準備好應戰。」

不過歐尼爾也強調，「雷納德是一名終極運動員，他不會抱怨任何吹判，也不會做任何的誇張臉部表情，我真的為暴龍感到開心，我想這次會是一個不錯的冠軍系列戰。」

▲暴龍雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷納德被歐尼爾稱為「終極運動員」。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 雷納德暴龍NBA籃球Kawhi Leonard俠客歐尼爾總冠軍冠軍賽

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