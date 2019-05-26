厄文走定了？　美媒：強烈考慮加盟籃網

▲厄文傳出若離開綠衫軍，將有強烈意願加盟籃網。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA東區冠軍系列仍持續熱戰，但下個賽季的東區情勢，恐怕將更加詭譎！原因就在於塞爾提克當家一哥厄文(Kyrie Irving)傳出可能離開綠衫軍，美國媒體甚至爆料指出，若KI離開塞爾提克，那麼他將會強烈考慮加盟的隊伍，將是本季展現強盛氣勢，重返東區季後賽的布魯克林籃網。

被視為具有東區爭冠實力的塞爾提克，本季最終仍無緣闖入東冠，厄文的領袖氣質也再度受到外界質疑，甚至整個賽季他與陣中年輕隊友的相處模式，也多次被外界以放大鏡檢視。

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根據美國媒體SNY報導指出，若厄文選擇離開塞爾提克，那麼他的陣營將會強烈考慮加盟籃網。

但眼前最大問題在於，籃網後場現在已經有了本季打出傲人數據，場均21.1分、3.9籃板、7助攻的羅素(D'Angelo Russell)，但美媒直指即便如此，籃網也將會簽下厄文，讓兩人合組頂尖後場組合。

根據《New York Post》報導，籃網球團內部也對厄文加羅素的後場組合感到相當有信心，認為這樣的模式能夠帶領球隊走向成功。

厄文本季平均能繳出23.8分、5籃板、6.9助攻，但連兩季綠衫軍皆無法衝出東區爭奪年度總冠軍，厄文的未來動向也讓外界高度關注。

▲籃網羅素是本季球隊大躍進主因。（圖／達志影像／美聯社）