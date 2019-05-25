2019純喫茶3X3　飛人林彥廷酷暑出擊喊「好熱」

▲2019純喫茶Try it 鬥牛霸3X3籃球賽，能仁、南山重演冠軍對決戲碼。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／新北報導

2019純喫茶Try it 鬥牛霸3X3籃球賽，25日於板橋第二運動場火熱開戰，此次賽事吸引超過2000支隊伍參賽，今日也特別重現本屆HBL男子冠軍賽對決戲碼「能仁vs.南山」，能仁即將畢業的三劍客林彥廷、丁冠皓及高錦瑋對決南山李沛澄、陳冠中及陳力生，面對炎熱酷暑，小將們則是笑說太陽真的熱到擋不住。

此次純喫茶3X3開賽日，能仁、南山兩支HBL傳統強權也重演本屆男子組冠軍賽對決，能仁即將畢業各奔東西的三劍客林彥廷、丁冠皓及高錦瑋再次攜手出擊，最終也順利擊敗李沛澄、陳冠中及陳力生的南山組合。

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不過今日室外溫度突破32度，幾名HBL頂尖球星在表演賽結束後，第一反應都是「真的好熱」！小飛人林彥廷就說，「太熱了，很久沒在這種大太陽又室外的場地打球，熱到有點吃不消。」

丁冠皓則表示，「沒別的感覺，就是只有熱，上了高中其實很少打3X3比賽，我甚至覺得曬太陽比被教練訓練猛操還可怕。」

此次主辦單位也特別舉辦「魔王挑戰賽」，由HBL人氣普門女將陳芷英、南山MVP李吟娸，以及光復「眼鏡俠」喬楚瑜組成魔王隊，與參賽者大演PK秀。

本屆純喫茶Try it 鬥牛霸3X3籃球賽，各方好手仍將爭取登上「純喫茶冠軍瓶」的至高無上榮耀，並在場上展現拚勁與自我。

▲純喫茶3X3籃球賽，各方好手爭取登上冠軍瓶的至高無上榮耀。（圖／記者杜奕君攝）