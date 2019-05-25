運動雲

>

2019純喫茶3X3　飛人林彥廷酷暑出擊喊「好熱」

ETtoday運動雲

▲2019純喫茶Try it 鬥牛霸3X3籃球賽。（圖／記者杜奕君攝）

▲2019純喫茶Try it 鬥牛霸3X3籃球賽，能仁、南山重演冠軍對決戲碼。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／新北報導

2019純喫茶Try it 鬥牛霸3X3籃球賽，25日於板橋第二運動場火熱開戰，此次賽事吸引超過2000支隊伍參賽，今日也特別重現本屆HBL男子冠軍賽對決戲碼「能仁vs.南山」，能仁即將畢業的三劍客林彥廷、丁冠皓及高錦瑋對決南山李沛澄、陳冠中及陳力生，面對炎熱酷暑，小將們則是笑說太陽真的熱到擋不住。

此次純喫茶3X3開賽日，能仁、南山兩支HBL傳統強權也重演本屆男子組冠軍賽對決，能仁即將畢業各奔東西的三劍客林彥廷、丁冠皓及高錦瑋再次攜手出擊，最終也順利擊敗李沛澄、陳冠中及陳力生的南山組合。

請繼續往下閱讀...

不過今日室外溫度突破32度，幾名HBL頂尖球星在表演賽結束後，第一反應都是「真的好熱」！小飛人林彥廷就說，「太熱了，很久沒在這種大太陽又室外的場地打球，熱到有點吃不消。」

丁冠皓則表示，「沒別的感覺，就是只有熱，上了高中其實很少打3X3比賽，我甚至覺得曬太陽比被教練訓練猛操還可怕。」

此次主辦單位也特別舉辦「魔王挑戰賽」，由HBL人氣普門女將陳芷英、南山MVP李吟娸，以及光復「眼鏡俠」喬楚瑜組成魔王隊，與參賽者大演PK秀。

本屆純喫茶Try it 鬥牛霸3X3籃球賽，各方好手仍將爭取登上「純喫茶冠軍瓶」的至高無上榮耀，並在場上展現拚勁與自我。

▲2019純喫茶Try it 鬥牛霸3X3籃球賽。（圖／記者杜奕君攝）

▲純喫茶3X3籃球賽，各方好手爭取登上冠軍瓶的至高無上榮耀。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： 2019純喫茶3X3能仁南山HBL籃球林彥廷丁冠皓高錦瑋李沛澄陳冠中陳力生籃球

<驚>UA運動服居然暗藏礦物粉末

留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

SBL／轉播、行銷首要之務　籃協強調7月要敲定

SBL／堅守永續經營理念　第17季6地開打場館都確定

SBL／下季是否參戰各隊難決定　籃協訂6月14日表態期限

FIBA 3X3／黃聰翰、朱雲豪外線連發　男籃單日2連勝

熱門新聞

中職二軍／觸身球清空板凳　林威助：故意的？林振賢：故意

中職二軍／還原衝突事件　林振賢：沒說觸身球是故意

瓊斯盃／陳盈駿、劉錚領銜　中華藍23人名單公佈

SBL／達欣回社甲　張智峰「又」碰球隊不玩：擔心球員後續

中職／伯納直覺對了！陳子豪代打轟　但明天繼續板凳

中職／Lamigo隊友比韓職好相處　柏納帝那：索沙比以前更強

讀者回應

﻿

最新新聞

1陳仕朋8局好投！富邦隊史首5連勝

2國田賽／楊俊瀚100M10秒23奪銀

3期待輔大三塔　喬楚瑜UBA轉型4號

4硬聯投手獎吳菖育好投卻最愛鈴木一朗

5陳奎儒13秒34跨破全國

熱門新聞

1故意觸身清空板凳　林威助質問林振賢：故意的

2還原衝突事　林振賢：沒說是故意

3瓊斯盃中華藍23人名單公佈

4SBL／張智峰又碰球隊不玩心情差

5陳子豪代打開轟　伯納的直覺對了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

二軍中信兄弟 VS LAMIGO桃猿板凳清空

鄭凱文因不滿換投，直接下場將球隨手拋給捕手遭球團罰款警告｜05_15 統一 vs 兄弟 賽後

鄭凱文解決掉藍寅倫後，向觀眾兩度鞠躬 | 05_22 Lamigo vs 兄弟 賽後

陳禹勳上場中繼投出三上三下的半局 | 05_23 Lamigo vs 兄弟 八局下

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

傳教好崩潰！信徒「誠實回答」　3分鐘打臉13次...師父超惱羞

搶一早登記同志婚！陳雪：3分鐘手續我們走了10年

小六女顧癱母4年...幫梳洗、換尿布 不喊苦「只盼媽媽健康」惹鼻酸

快起來摸摸我！不知教授好友去世…忠心毛孩「堅守棺材旁」不肯走

大S被邀演「王大陸的媽媽」　小S安慰超勵志…被阿雅一句話破功！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366