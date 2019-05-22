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中華白16名國手挑3年　帕克：他們將是國家隊未來

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▲瓊斯盃中華白集訓，戴維斯、吳永盛、黃泓瀚、賴廷恩、譚傑龍、帕克。（圖／記者杜奕君攝）

▲瓊斯盃中華白16位培訓國手，帕克強調就將是男籃未來主力。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／新北報導

本屆中華男籃白隊培訓，提前自5月13日展開，後續全隊除了將於26日赴俄羅斯進行交流對抗賽，7月瓊斯盃也將是驗收成果的重點賽事之一。目前負責中華白培訓的美籍教練帕克就表示，「這批中華白國手名單，是我過去3年看了SBL、UBA後，非常公平選出的16人，我認為他們就將是中華男籃的未來。」

目前中華白除了蘇士軒出征FIBA 3x3國際賽，林俊吉右腳踝掛傷號外，其餘14位培訓國手皆齊聚國體大，接受每日兩餐的密集訓練。

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中華白目前訓練除了上午固定交替的投籃、重量訓練外，下午更是有長達3小時起跳的魔果訓練課程，讓這批年輕國手們直喊強度真的很高。

目前負責中華白培訓的帕克表示，「這批年輕球員非常努力練習，態度也非常積極，展現出很棒的拚勁，這是我最滿意之處。」

對於這次的中華白培訓名單，帕克也重申，「過去3年，我看了很多SBL與UBA的賽事，我很公平的挑出這份16人培訓名單，我認為他們就將代表著中華男籃的未來。」

對於即將到來的俄羅斯移訓賽事，帕克則透露，「目前尚未看到完整參賽名單，但前往參賽的國家大部分在籃球水準上都很不錯，我的目標當然是贏下每一場比賽，但讓團隊凝聚在一起，並從每場比賽後都獲得成長，這才是我們的重要課題。」

▲瓊斯盃中華白集訓，陳昱瑞。（圖／記者杜奕君攝）

▲包括謝宗融(左起)、吳家駿及陳昱瑞等SBL年輕戰力都加入中華白培訓行列。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： 帕克中華男籃中華隊男籃中華白籃球瓊斯盃

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