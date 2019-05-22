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小學弟變身老大哥　黃泓瀚扛中華白隊長重任

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▲瓊斯盃中華白集訓，戴維斯、吳永盛、黃泓瀚、賴廷恩、譚傑龍、帕克。（圖／記者杜奕君攝）

▲黃泓瀚此次擔任中華白隊長。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／新北報導

本次中華白男籃由SBL、UBA以及旅外3大體系好手擔綱，陣容一字排開可說是極具潛力的年輕勢力。其中在SBL已有兩年資歷的「大瀚」黃泓瀚，更被美籍教頭帕克委以隊長重任。黃泓瀚表示，「這次球員很多都是過去幾年培訓的老班底，大家也都很熟了，開訓至今團隊的氣氛及士氣都很高，希望能打出佳績。」

雖然在SBL賽場還是「學弟」身分，但黃泓瀚此次再度入選所謂「國家2隊」的中華白，卻被賦予了更大的責任，就是扛起球隊隊長一職。

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黃泓瀚笑說，「可能帕克教練覺得我比較聒噪吧，我在練球時也喜歡大聲鼓勵隊友，這可能是我當隊長的主要原因。」

中華白另外兩名資歷最「老」的SBL年輕小將吳家駿、范士恩，則擔任副隊長職務，范士恩就透露，「教練會提醒我們要帶著學弟，在練球之外也要多多帶起團隊士氣。」

接下來中華白將於26日遠征俄羅斯，參與大學層級的對抗交流賽，黃泓瀚也強調，「目前練球狀況相當不錯，這次去俄羅斯的目標就是要贏球，這也是教練和我們的一致目標。」

不過本季一路隨台啤打到最後SBL總冠軍賽，雖然無緣奪冠，但黃泓瀚馬不停蹄又投入中華白集訓，不過大瀚強調自己不累，也相當享受集訓的高強度，「其實去年也是這樣，SBL結束就馬上加入瓊斯盃中華藍，自己也很習慣這樣的模式了，所以感到很充實。」

▲▼黃泓瀚。（圖／籃協提供）

▲在SBL還僅是2年級生，黃泓瀚已經是本次中華白陣中資深球員。（圖／籃協提供）

關鍵字： 黃泓瀚台啤SBL籃球中華隊中華男籃中華白

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