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吳永盛、賴廷恩再披中華白戰袍　目標升級國家1隊

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▲瓊斯盃中華白集訓，吳永盛。（圖／記者杜奕君攝）

▲再度瓊斯盃中華白集訓，吳永盛目標希望挑戰國家1隊。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／新北報導

本次中華男籃白隊16名培訓國手一字排開，不少年輕好手過去幾年也都是白隊培訓主力，有望連續兩年參戰瓊斯盃的吳永盛、賴廷恩，就是球隊相當倚賴的後場主戰球員。兩人也異口同聲表示，「此次目標不僅僅只是中華白，更希望能憑藉好表現，爭取11月能晉升亞洲盃資格賽國家1隊國手名單。」

此次幫助富邦勇士奪下隊史首冠，甚至在總冠軍系列戰大放異彩，賴廷恩在SBL結束後幾乎沒有任何休息，就直接無縫接軌中華白訓練，雖然還是「青春的肉體」，賴廷恩也笑說，「真的好累！但還是很期待能穿上中華隊球衣，參加正式的國際賽。」

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去年瓊斯盃，賴廷恩就順利入選中華白，但僅出賽1場就因腳傷報銷。不過隨著本季在SBL打出優質新秀表現，賴廷恩也成為此次中華白相當倚賴的後場主控，將與吳家駿共同扛起組織重任。

至於本季加入ABL寶島夢想家的吳永盛，也將有機會連續兩年穿上中華隊球衣，在瓊斯盃登場效力。

吳永盛表示，「目前自己訓練狀況很好，也很期待接下來的俄羅斯移訓賽事，期待見識歐陸球風，當然也希望自己有機會爭取挑戰能晉升國家1隊的機會，畢竟我還沒有參與過中華隊任何的國際賽事，很希望今年能完成這個目標。」

▲瓊斯盃中華白集訓，戴維斯、吳永盛、黃泓瀚、賴廷恩、譚傑龍、帕克。（圖／記者杜奕君攝）

▲本次幫助富邦奪冠的賴廷恩，也再度加入中華白培訓行列。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： 吳永盛賴廷恩中華白中華男籃籃球

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