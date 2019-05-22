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中華白魔鬼訓練3小時起跳　帕克盼傳承40年籃球經驗

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▲瓊斯盃中華白集訓，陳昱瑞。（圖／記者杜奕君攝）

▲中華白男籃持續操兵苦練，希望能在本屆瓊斯盃打出佳績。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／新北報導

自5月13日起在國體大展開集訓，中華男籃白隊維持每周6天、1日2餐的紮實訓練，希望能讓年輕培訓國手加速成長茁壯。目前負責訓練的帕克強調，希望將自己超過40年的籃球經驗，傳承給球員甚至整個教練團。而帕克每天下午「3小時起跳」的魔鬼訓練，更是讓中華白小將們都體驗了相當的震撼教育。

為備戰本屆瓊斯盃，以及為5月26日的俄羅斯移地訓練，中華白小將們自5月中旬就開始進駐國體大密集訓練，除了例行投籃、重訓外，帕克也與3名助理教練，包括桑茂森、楊哲宜、王志群研擬了一系列的訓練課程，希望能幫助這批年輕小將快速成長。

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帕克表示，「我對這次的助理教練團很滿意，他們本身也都是UBA的總教練，因此無論專業或融入程度都非常棒，我認為對我來說非常完美。」

▲瓊斯盃中華白5位長人謝宗融(左起)、曾祥鈞、孫思堯、譚傑龍及范士恩。（圖／記者杜奕君攝）

▲此次中華白有不少潛力長人接受培訓。（圖／記者杜奕君攝）

目前帕克的作法是讓3名助理教練輪流負責攻防體系，並以場上位置分組進行訓練，帕克也強調，「我有著超過40年的執教經驗，希望能分享所有我知道地給球員甚至教練團，幫助大夥成長。」

中華白每天下午固定進行3小時戰術、實戰演練，且訓練時間往往超過來到3.5小時，長人范士恩就說，「帕克教練其實排訂的訓練項目不算多，但每一項在實際訓練前，都會有很仔細地說明及講解，在過程中只要出錯也會馬上暫停修正，因此訓練時間拉得較長，說實話對體能真的是種考驗。」

▲瓊斯盃中華白集訓，戴維斯、吳永盛、黃泓瀚、賴廷恩、譚傑龍、帕克。（圖／記者杜奕君攝）

▲帕克希望將超過40年籃球經驗傳承給台灣籃壇。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： 帕克中華男籃中華隊男籃中華白籃球瓊斯盃

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