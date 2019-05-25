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被丁冠皓誇「口才好」　林彥廷政大將唸傳播學院

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▲2019純喫茶Try it 鬥牛霸3X3籃球賽。（圖／記者杜奕君攝）

▲能仁飛人林彥廷(中)畢業後將前往政大就讀傳播學院。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／新北報導

相較於過往能仁畢業學長多半前進健行科大就讀，本屆HBL冠軍賽MVP，同時也是新世代飛人的林彥廷選擇了不一樣的道路，那就是前往政大就讀。將成為政大雄鷹男籃新兵的他，也表態將選擇傳播學院就讀。隊友丁冠皓就幽默表示，「林彥廷那麼會講話，絕對適合念大傳。」

與老戰友丁冠皓、高錦瑋連袂出席「2019純喫茶Try it 鬥牛霸3X3籃球賽」，能仁三劍客把握畢業前的合體機會，再度展現超強默契贏得表演賽勝利。

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相較於丁冠皓、高謹瑋將前往健行科大就讀，林彥廷選擇走自己的路前往政大，他說，「政大的資源很多，我認為對我的發展會有幫助，屆時我會選擇傳播學院就讀，對大學生活是既期待又害怕。」

▲2019純喫茶Try it 鬥牛霸3X3籃球賽。（圖／記者杜奕君攝）

▲能仁三劍客今日再度重演HBL冠軍戲碼，順利擊敗南山。（圖／記者杜奕君攝）

丁冠皓也忍不住「虧」了老戰友一把，直言林彥廷那麼會講話，很適合念大傳。

今日率領3名愛徒出席的能仁教練楊政倫則說，「其實現在球員怎麼選擇未來，決定權都在自己，重點是現在看到各個大學願意積極投入UBA戰場，我認為這對學生籃球發展絕對是好事。」

楊政倫也表示，「像林彥廷過去和高錦瑋感情最好，兩人無論場上、場下都形影不離，未來到了UBA兩人卻要各為其主，這種分手後場上見真章的景象，我相信也會增添更多話題與比賽可看性。」

▲2019純喫茶Try it 鬥牛霸3X3籃球賽。（圖／記者杜奕君攝）

▲能仁教練楊政倫認為現在球員選擇大學都握有完全決定權。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： 純喫茶Try it 鬥牛霸3X3籃球賽能仁林彥廷丁冠皓高錦瑋楊政倫籃球HBLUBA政大雄鷹

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