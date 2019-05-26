運動雲

>

雷納德獲馬刺傳奇力挺　海軍上將：他有渴望總冠軍的心

ETtoday運動雲

▲暴龍雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷納德成功帶領暴龍拿下隊史首次NBA東區冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

成功帶領暴龍在東冠2連敗後，扭轉高達「94%」可能遭淘汰機率，以4勝2敗擊敗公鹿登上東區冠軍，雷納德(Kawhi Leonard)的驍勇表現，已經證明了他就是聯盟的頂尖球星代表。就連昔日老東家馬刺的傳奇球星「海軍上將」羅賓森(David Robinson)都表示，「雖然無法看他再穿銀黑球衣很艱難，但雷納德有一顆渴望總冠軍的心。」

暴龍隊史自1995-96賽季擴編加入NBA以來，相較於當時同期的「溫哥華灰熊」早已遷往曼菲斯，暴龍球團仍選擇堅守在北國加拿大，經歷過去23個賽季的磨練，終於在成軍第24個賽季成為東區霸主。

請繼續往下閱讀...

在G6開打前，馬刺退役傳奇球星「海軍上將」羅賓森就在推特發文表示，「看到雷納德再也不能穿上銀黑色(馬刺)球衣，這對我來說很艱難，但他依然有一顆渴望總冠軍的心，我很高興能繼續支持他贏得比賽。」

雷納德帶領暴龍在東區出線後，接下來就將與衛冕軍勇士展開交手，雷納德能否繼2014幫助馬刺奪冠，個人也拿下決賽MVP後再次捧起冠軍金盃，屆時就將見真章。

▲羅賓森希望鄧肯能再拿下一座總冠軍後再退休。(圖／達志影像／美聯社)

▲馬刺傳奇球星海軍上將羅賓森(左)選擇持續力挺雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 雷納德暴龍NBA籃球Kawhi Leonard海軍上將羅賓森

<驚>UA運動服居然暗藏礦物粉末

留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

不求成為聯盟最頂尖球星　雷納德：我只要贏總冠軍

暴龍參戰24年首奪東冠　雷納德成就隊史最輝煌一刻

「可愛」左手大重錘扣傻字母哥　雷納德成就東冠榮耀

厄文走定了？　美媒：強烈考慮加盟籃網

熱門新聞

快訊／王維中旅韓後返大聯盟　運動家台將第一人

雷納德轟27+17逆轉公鹿　暴龍東冠100比94隊史首闖總決賽

瓊斯盃／陳盈駿、劉錚領銜　中華藍23人名單公佈

林書豪燦笑捧東冠獎盃生涯首進總決賽　坐板凳讚暴龍隊友是戰士

雷納德全能又冷酷技壓字母哥　暴龍總決賽在主場等勇士來犯

中職／從來不授意丟人　洪總：如果有退出球界

讀者回應

﻿

最新新聞

1費德勒法網首輪輕鬆過關

2林昱堂跳遠挺受傷瓶頸7M93摘金

3國田賽／俞雅欣一年五破香港跳遠紀錄

4蹲到沒感覺！林泓育開轟拿MVP

5鄭兆村標槍86公尺10摘金　二次達標奧運

熱門新聞

1王維中返大聯盟　運動家台將第一人

2雷納德G6轟27+17率暴龍首晉總決賽

3瓊斯盃中華藍23人名單公佈

4林書豪燦笑捧東冠獎盃生涯首進總決賽

5可愛技壓字母哥　暴龍主場等勇士

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

二軍中信兄弟 VS LAMIGO桃猿板凳清空

鄭凱文因不滿換投，直接下場將球隨手拋給捕手遭球團罰款警告｜05_15 統一 vs 兄弟 賽後

陳子豪代打3分彈建功奪MVP　中信兄弟止3連敗

李宗賢安打後隨即盜上二壘，張正偉隨後敲出安打打下球隊第八分 | 05_24 Lamigo vs 富邦 六局下

不用看也接的到，梁家榮兩次流暢的守備為球隊抓下兩出局 | 05_24 Lamigo vs 富邦 六局下

蔣月惠手拿大字報：議長好縣長好　「麥克風被消音」怒離場霸氣開告了

圓滾蛙彈粉舌食蟲「3度落空」　飼主傻眼揭真相：牠在模仿朋友

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　 親友怒吼喬爸：道歉

機車直行遇三寶闖紅燈右轉逼車 騎士怒譙...駕駛懵：沒看到你

6月上路！2年內買冷暖氣、冰箱、除濕機　每台最高退稅2千元
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366