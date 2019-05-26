雷納德獲馬刺傳奇力挺　海軍上將：他有渴望總冠軍的心

▲雷納德成功帶領暴龍拿下隊史首次NBA東區冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

成功帶領暴龍在東冠2連敗後，扭轉高達「94%」可能遭淘汰機率，以4勝2敗擊敗公鹿登上東區冠軍，雷納德(Kawhi Leonard)的驍勇表現，已經證明了他就是聯盟的頂尖球星代表。就連昔日老東家馬刺的傳奇球星「海軍上將」羅賓森(David Robinson)都表示，「雖然無法看他再穿銀黑球衣很艱難，但雷納德有一顆渴望總冠軍的心。」

暴龍隊史自1995-96賽季擴編加入NBA以來，相較於當時同期的「溫哥華灰熊」早已遷往曼菲斯，暴龍球團仍選擇堅守在北國加拿大，經歷過去23個賽季的磨練，終於在成軍第24個賽季成為東區霸主。

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在G6開打前，馬刺退役傳奇球星「海軍上將」羅賓森就在推特發文表示，「看到雷納德再也不能穿上銀黑色(馬刺)球衣，這對我來說很艱難，但他依然有一顆渴望總冠軍的心，我很高興能繼續支持他贏得比賽。」

雷納德帶領暴龍在東區出線後，接下來就將與衛冕軍勇士展開交手，雷納德能否繼2014幫助馬刺奪冠，個人也拿下決賽MVP後再次捧起冠軍金盃，屆時就將見真章。

▲馬刺傳奇球星海軍上將羅賓森(左)選擇持續力挺雷納德。（圖／達志影像／美聯社）