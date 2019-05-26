暴龍參戰24年首奪東冠　雷納德成就隊史最輝煌一刻

▲暴龍雷納德成為隊史首度登上東區冠軍的最大功臣。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

自1995-96擴編賽季加入NBA，多倫多暴龍經歷長達24年的等待，終於在25日以4勝2敗擊敗公鹿，順利登上2018-19賽季NBA東區冠軍。本季球隊在雷納德(Kawhi Leonard)加盟入隊後，成就爭冠最後一塊拼圖，也幫助北國大軍完成東區登頂大業，雷納德也再次擦亮「沉默殺手」招牌，成為貨真價實的頂尖球星。

東冠開打前，外界幾乎一面倒看好公鹿與「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)，能夠輕取暴龍問鼎東冠，甚至在公鹿前兩戰強勢取勝後，暴龍能夠逆轉的機率僅剩「6%」，更讓外界對於暴龍信心大減。

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但身為球隊一哥的雷納德，再次證明了他絕對就是聯盟當今的頂尖球星，幾乎憑藉一己之力苦撐的情況下，終於盼得隊友們復甦支援，近幾戰暴龍板凳戰力終於加入搶分，加上攻防兩端雷納德都展現強大宰制力，暴龍在2連敗後豪取4連勝，以不可思議的表現，登上本季東區冠軍殊榮。

這也是暴龍自1995-96擴編賽季進入NBA後，隊史24年來首座NBA東區總冠軍，這支北境軍團接下來就將揮軍本季年度總冠軍戰，挑戰衛冕軍勇士霸業。

對於雷納德來說，2014年幫助馬刺奪下NBA總冠軍，個人也當選決賽MVP，但過去幾年雷納德總被外界質疑「星度」不足，只能獨善其身，無法帶領球隊走向更好，甚至在上季與馬刺的撕破臉狀況，更讓他遭受許多負面評價。

但本季加盟暴龍後，雷納德重拾強大攻守能量，本季季後賽更是完全燃燒幫助暴龍奪下東冠，證明自己的球星價值絕對不容質疑，也是當今聯盟最頂級球星表率。

▲暴龍經歷24個賽季等待，終於登上NBA東區冠軍。（圖／達志影像／美聯社）