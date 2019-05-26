「可愛」左手大重錘扣傻字母哥　雷納德成就東冠榮耀

記者杜奕君／綜合報導

暴龍26日演出奇蹟4連勝，幫助球隊在東區冠軍戰完成驚人逆轉，也成就隊史24年以來首座東區冠軍。前3節一度落後達15分的暴龍，末節在雷納德(Kawhi Leonard)終場前6分46秒一次快攻左手單臂重扣，令「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)也只能望球興嘆，「可愛」也成就暴龍隊史最榮耀一刻。

全場狂轟27分、17籃板、7助攻，雷納德在東冠輸掉前兩戰後，奇蹟演出4連勝逆轉擊敗公鹿，成就球隊自1995-96賽季擴編加入NBA後，24年以來的首座東區冠軍，也將正式與衛冕軍金州勇士在年度總冠軍戰交鋒。

暴龍能贏得此系列，「可愛」雷納德的完美表現絕對就是關鍵，封王戰雷納德全場猛砍27分、17籃板、7助攻，最重要是在末節的強勢決心，幫助暴龍克服多達15分落後，成功逆轉封王。

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第4節終場前6分46秒，暴龍主控羅瑞(Kyle Lowry)發動快攻，深入禁區後等待拖車跟上的雷納德，而雷納德也毫不留情，強力升空秀出招牌左手爆扣，令前來補防的安戴托昆波也封阻不及，只能成為美技鏡頭配角。

雷納德在終場前3.9秒更搶下關鍵進攻籃板，隨後兩罰俱中奠定最終勝果，在全場多倫多球迷高喊「MVP」呼聲下，光榮率隊捧起東區冠軍獎盃。

暴龍接下來將在年度冠軍戰挑戰衛冕軍勇士，能否阻斷勇士過去4年奪下3冠壯舉，相信在東冠這系列的強勢表現後，沒有人能忽視雷納德與暴龍這支北境大軍。

▲雷納德左手驚天重扣，連公鹿字母哥也封阻不及。（圖／達志影像／美聯社）