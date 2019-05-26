強調下季將捲土重來　字母哥記者會仍被惹毛直接離席

▲安戴托昆波在記者會尚未結束就離席，留下隊友一臉錯愕。（影片源自youtube，如遭移除請見諒）

記者杜奕君／綜合報導

當東區決賽取得2比0強勢領先後，外界幾乎一面倒看好「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)能夠領軍出線，朝年度總冠軍邁進。但公鹿竟意外連敗4場淘汰。不過字母哥強調，「這只是漫長旅程的開始，接下來我們將會變得更好。」但他在賽後記者會被提問惹毛，竟選擇提前離席，也形成賽後另類插曲。

從2連勝再到4連敗，毫無預警輸掉東冠，公鹿團隊在關鍵時刻暴露了大賽經驗的不足，包括安戴托昆波也遭到雷納德(Kawhi Leonard)針對性看防下，最終意外遭到淘汰，無緣朝年度冠軍戰邁進。

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不過安戴托昆波賽後仍喊話，「無論團隊或個人，我們都需要變得更出色，這只是漫長旅程的開始，我們會變得更好並在明年捲土重來，我們會持續相信自己，持續向前邁進。」

但安戴托昆波賽後挫敗心情可想而知，面對眾多媒體的輪番砲轟提問，ESPN記者安卓絲(Malika Andrews)問道，「經驗是否是公鹿在東區決賽遭到淘汰的其中之一因素時？」字母哥竟選擇拒絕回答離席，留下隊友米德爾頓(Khris Middleton)一臉錯愕的尷尬回答。

據了解，安卓絲在先前就發表了一篇文章，直指安戴托昆波可能在成為自由球員後離開公鹿，雙方可能因此結下樑子。

安戴托昆波在遭淘汰的第6戰，整體雖仍有21分、11籃板、4助攻、2抄截、3阻攻，但全場18投僅7中，整體命中率僅有38.9%。

▲公鹿「字母哥」安戴托昆波在東區冠軍戰無奈遭到淘汰。（圖／達志影像／美聯社）