勇士戰暴龍　柯瑞、雷納德當代最強對決

▲柯瑞將率領勇士挑戰5年內第4座年度總冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2018-19賽季NBA年度總冠軍戰將於台灣時間31日上午9時登場，此次將由成軍24年首度奪下東區冠軍的暴龍，挑戰過去4年拿下3冠超級王者勇士，此次冠軍戰戲碼無疑就是柯瑞(Stephen Curry)與雷納德(Kawhi Leonard)的焦點星對決，柯瑞神射功力對上攻守兩端肯定都將完全燃燒的雷納德，勢必擦出精彩火花。

在詹姆斯(LeBron James)轉戰西區後，本季東區終於擺脫「詹皇」獨大局面，呈現各家爭鳴狀況，而暴龍經過與公鹿6場苦戰後終於脫穎而出，成為東區的新興王者。

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至於西區方面，勇士季前補強「表弟」卡森斯(DeMarcus Cousins)組成「宇宙勇」，但不料季後賽不僅卡森斯第2戰就報銷，甚至連陣中頭號砍將杜蘭特(Kevin Durant)都在第2輪因右腿拉傷高掛免戰牌，令球隊戰力出現折損。

但此舉反而讓勇士引以為傲的死亡5小重新登場，除了柯瑞飆分本領展露無遺外，包括湯普森(Klay Thompson)、格林(Draymond Green)都相繼重新掌握大量球權，勇士回到4年前老班底爭冠狀況，整體狀態依舊傲視群雄。

平心而論，以雙方主力球星比拚，柯瑞過去4年累積3冠，加上無死角、無距離遠近可言的恐怖神射威力，絕對將是暴龍防線最大夢魘。

但暴龍一哥雷納德在此次季後賽已經多次展現「1人救全隊」的強大氣勢及決心，加上2014年幫助馬刺奪冠，個人也奪下總冠軍賽MVP的成績佐證，在總冠軍賽這樣的大場面，雷納德絕對就是頂尖球星表率。

在雙方一哥無論戰力、星度都難分軒輊的情況下，雷納德是否會被賦予直接1對1看防柯瑞的重任，也是值得觀察重點，即便兩人所屬位置不同，但雷納德身為陣中頭號防守悍將，要直接切斷「咖哩」兇猛火力，並非不可能的奇招。

所以與其說本次NBA冠軍賽是「勇士vs.暴龍」的對決，不如也可說是「咖哩vs.可愛」的NBA最強頂尖球星對決。

▲雷納德已經證明了自己的大賽心臟絕對值得信賴。（圖／達志影像／美聯社）