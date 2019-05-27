公鹿迷不離不棄　深夜接機高喊：字母哥MVP

▲公鹿深夜返回密爾瓦基，仍受到家鄉球迷熱烈歡迎。（影片源自youtube，如遭移除請見諒）

記者杜奕君／綜合報導

即便公鹿在東區冠軍戰先盛後衰，意外在2連勝後苦吞4連敗遭淘汰，無緣晉級年度冠軍戰，但密爾瓦基球迷仍將公鹿團隊本季的表現視為巨大成功，公鹿全隊在27日東冠G6失利後，深夜飛回密爾瓦基時，仍有眾多死忠球迷到場接機，並高喊安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)是MVP，力挺程度依舊。

東冠第6戰遭淘汰的賽後記者會，安戴托昆波鬧出不滿記者提問直接離席風波，不過隨全隊深夜返抵密爾瓦基時，字母哥似乎感受到了家鄉球迷的滿滿溫暖，許多公鹿球迷自發性前往接機，並齊聲高喊「MVP」來歡迎這位本季領軍打下例行賽龍頭的年輕好手。

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甚至有球迷直接向安戴托昆波大喊謝謝，字母哥也直接向球迷喊話，謝謝大家的支持，並為幾位球迷簽名留念。

雖然本季無緣帶領公鹿挑戰NBA年度總冠軍，但安戴托昆波整季平均27.7分、12.5籃板、5.9助攻、1.3抄截、1.5阻攻的驚人數據表現，加上帶領公鹿整季打出聯盟最佳60勝22敗戰績，字母哥仍有濃厚機會問鼎本季「年度MVP」大獎。

▲安戴托昆波雖然在東冠失利，但仍帶領公鹿打出驕傲一季。（圖／達志影像／美聯社）