格林、羅瑞2當家鬥法　暴龍需聖堂射手奇兵回魂

▲格林攻守兩端的多樣性，將是勇士攻城掠地最大利器。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

本屆總冠軍戲碼將由暴龍對上勇士，對兩支勁旅來說，能一路過關斬將，絕對不是單靠陣中當家球星一人撐場而已。對暴龍來說，在北國奮戰7季的羅瑞(Kyle Lowry)，與勇士格林(Draymond Green)的攻勢組織好壞將是重點，另外在東冠表現低迷的暴龍格林(Danny Green)能否回神，會是暴龍能否抵抗衛冕軍重要關鍵。

在杜蘭特(Kevin Durant)傷勢狀況依舊不明情況下，勇士除柯瑞(Stephen Curry)外，湯普森(Klay Thompson)、格林兩人將扛起更多責任，湯普森除了本身投射能力外，本季入選「年度防守第2隊」的堅實防守能力，絕對就是看守暴龍一哥雷納德(Kawhi Leonard)的最佳人選。

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但實際上勇士攻勢發動者格林，在冠軍系列戰仍將扮演吃重角色，在灣區大軍「小球」戰術基調不變情況下，格林的速度及傳球視野，甚至西冠逐漸回升的攻擊手感，都將是暴龍先發中鋒小賈索(Marc Gasol)的最大考驗。

在小賈索體型仍屬傳統中鋒情況下，暴龍要如何因應格林這種「變種中鋒」打法，肯定將是一大難題。

至於暴龍方面，過往總在關鍵大賽「熄火」的主控羅瑞，在多倫多奮戰7季後終於挺進年度冠軍戰，羅瑞在東冠的整體表現確實有別於過往「軟手」特性，第6戰的關鍵演出也幫助暴龍成就隊史24年來首座東區冠軍，但面對眾星雲集的勇士，羅瑞能否成功扮演輔佐雷納德角色，將是暴龍整體攻勢發揮好壞關鍵。

▲羅瑞終於隨暴龍挺進年度冠軍戰。（圖／達志影像／美聯社）

值得一提的是，暴龍在東冠能夠2連敗後4連勝強勢晉級，替補戰力的甦醒絕對是一大關鍵，但身為球隊先發兼主力射手的格林，東冠6戰合計僅拿21分，G5、G6甚至連兩場得分掛零，拿手的三分冷箭完全消失，也讓暴龍少了一門外線火炮。

面對勇士強大的外圍火力，暴龍勢必也得在計分板上予以回應，而格林的三分冷箭正是拉大球隊攻擊範圍的最佳利器，若格林能夠回穩給予球隊更多火力支援，那麼包括雷納德、西亞卡姆(Pascal Siakam)的切入破壞力將能更有效提升，因此格林的狀態能否及時回升，或許將扮演著重要的奇兵角色。

▲格林必須趕緊恢復外線手感，暴龍才能有更多火力支援。（圖／達志影像／美聯社）