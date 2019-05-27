廣盛盃4強賽6月1日登場　王男桂喊話冠軍2連霸

▲2019第四屆廣盛盃籃球錦標賽，4強戰將於6月1日開打。（圖／廣盛行銷提供）

記者杜奕君／綜合報導

2019第四屆廣盛盃籃球錦標賽即將於6月1日、2日在彰化縣立體育館舉行四強賽。號稱中台灣規格最高的社會組籃球賽事，今年資格賽即有18隊報名，高中組則邀請11隊，去年的冠軍隊伍建國塑膠射手王男桂喊話要衛冕2連霸。

此次高中組國內參賽隊伍包含了能仁家商、南山高中、高苑工商、光復高中、南湖高中、青年高中、東山高中、后綜高中、強恕高中；國際參賽隊伍則邀請到菲律賓聖派翠克高中與韓國全州高校。

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聖派翠克高中男子籃球隊此次派出的陣容雖不高平均身高才180公分，但卻蟬聯2017年與2018年奎松市的冠軍；而韓國全州高校男子籃球隊則是近年強權，也是去年抱走廣盛盃冠軍的隊伍，韓國國家男子籃球隊中的趙成愍、金承元、金賢玟等人也都是全州高校出身；面對來勢洶洶的國際隊伍，今年甫奪得HBL冠軍的能仁高中隊長游艾喆則說，「我們會以拿下HBL冠軍的氣勢讓全州高校無功而返。」

彰化縣議會謝典霖議長，同時也是中華籃協理事長表示，「廣盛盃賽事的成立是希望能夠成為國內業餘籃球錦標賽的標竿，能讓素人球員有更多舞台可以發揮，也非常感謝今年有更多企業投入照顧素人籃壇。」

社會組晉級決賽的四強名單星光熠熠，A組由去年的冠軍隊伍建國塑膠以全勝之姿晉級決賽，並派出昔日宜中三俠王男桂、高天麟與林志隆，另外補進了SBL球員朱億宗與王泰傑，今日代表建國塑膠出席的球員王男桂提到，「我們這隊的秘密武器其實是素人球員，我們他們靠著到處打社會組磨練出絕好默契，今年的決賽只會比去年更精采，期待6月1日、2日大家可以一起在彰化體育館見證我們的二連霸。」

A組第二則是由寶島夢想家柴瑋、吳松蔚等領軍的彰茂企業，優異的外線與後場優勢且決賽場地正是寶島夢想家的主場，更讓彰茂企業錦上添花；B組第一的金虎爺由寶島夢想家教練蔡耀勛與青年高中教練鄧安誠領銜，並補進了健行的朱雲豪與谷毛唯嘉，煥然一新的陣容誓言闖入冠軍賽。

四強最後一個名額，由黑馬匯築室內設計拿下，資格賽中他們展現絕佳的團隊默契且人人皆可得分，今日代表匯築室內設計的黃薪偉則說，決賽時希望隊友們能正常發揮努力打就對了！