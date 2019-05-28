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灣區大軍替補戰力超整齊　暴龍范弗利特需持續加溫

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▲公鹿字母哥安戴托昆波；暴龍雷納德、范弗利特。（圖／達志影像／美聯社）

▲范弗利特必須延續火燙外線手感，才能替暴龍創造更多贏球可能。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA 2018-19賽季年度冠軍戰將於台灣時間31日9點登場，衛冕軍勇士將挑戰5年內第4座NBA總冠軍，而暴龍在季後賽輪替陣容緊縮狀態下，包括近況火燙的范弗利特(Fred VanVleet)以及禁區悍將伊巴卡(Serge Ibaka)都必須扛起更多責任。兩軍板凳深度相較之下，勇士明顯仍是佔得上風。

不僅贏得隊史24年來首座東區冠軍，暴龍也憑藉例行賽優於勇士的戰績，取得冠軍賽主場優勢，頭兩戰將於主場迎敵情況下，暴龍除了一哥雷納德(Kawhi Leonard)攻守兩端持續燃燒，其餘隊友也必須有所貢獻，才能抵抗兵多將廣的灣區大軍。

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特別是替補後衛范弗利特，暴龍能在東區決賽6戰勝出，范弗利特自第4戰開始的手感加溫絕對是一大關鍵，東區決賽最後3戰累積三分球17投14中，替暴龍開啟外圍強大攻勢，在冠軍系列賽若能維持如此兇猛火力，暴龍在主場相信大有可為。

另外，為因應勇士招牌小球模式，具備速度及移動補防能力的長人伊巴卡勢必將增加上場時間，其封蓋護框能力，或許會是左右暴龍能否抵擋勇士猛烈攻勢的一大隱藏關鍵。

▲勇士李文斯頓。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士先發與替補的完美銜接，是克敵制勝最大本錢。（圖／達志影像／美聯社）

相形之下，勇士替補陣容即便並未有突出搶眼角色，但一字排開不僅爭冠經驗十足，且各司其職是最大本錢，即便冠軍系列首戰兩大球星杜蘭特(Kevin Durant)、卡森斯(DeMarcus Cousins)恐因傷持續缺陣，但在先發群星強勢領軍之下，勇士板凳群只要正常發揮，相信仍有較大贏面。

▲暴龍第一替補控衛范弗利特、伊巴卡。（圖／路透）

▲伊巴卡可能得面對勇士小球戰術來襲。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 勇士暴龍總冠軍總冠軍戰NBA籃球
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