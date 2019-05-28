運動雲

>

職籃定名CBL　唐旭鴻：11月2日確定開打

ETtoday運動雲

▲中華職籃大聯盟CBL正式成立，目標11月2日開打。（圖／記者杜奕君攝）

▲中華職籃大聯盟CBL正式成立，目標11月2日開打。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

近期台灣籃壇謠傳已久的籃球職業化，28日職籃籌備處終於召開正式記者會，並公布定名為CBL(中華職籃大聯盟)，秘書長唐旭鴻表示，「職籃的終極目標就是把球迷找回來，目前確定11月2號開幕戰將於和平籃球館登場，而且只要4隊參戰就將確定開打。」

始終只聞樓梯響的的台籃職業化進度，今日終於正式曝光，此次職籃定名CBL，理事長由立委蔡易餘擔任，而秘書長則為前籃球選手唐旭鴻，另外資深媒體人李亦伸也進入籌備處，擔任社群總編輯職務。

請繼續往下閱讀...

秘書長唐旭鴻強調，「職籃重點就是把人找回來，但各球團確實尚未答覆確定答案，希望5月31日各隊能明確表態。」

唐旭鴻信心十足表示，「11月2日CPL開幕戰百分之百將於台北和平館登場，只要4隊參加就確定成局，目前台啤、台銀及金酒都一定加入，富邦、璞園及裕隆仍會持續溝通。」

但目前職籃問題仍是一籮筐，包括「主客場賽制」確定首季無法成行，另外各隊針對「薪資上限」問題依舊僵持不下，另外包括裁判培訓、賽務問題，甚至職籃公司未來與各球團之間的角色扮演，都還需後續釐清。

目前各隊對於職籃現況，多半仍持保留觀望態度，但有球團高層透露，「現階段的台灣籃球確實需要改變，或許職籃的成立能夠帶來嶄新局面。」
▲中華職籃大聯盟CBL正式成立，目標11月2日開打。（圖／記者杜奕君攝） 

▲中華職籃大聯盟CBL秘書長由唐旭鴻擔任。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： CBL中華職籃大聯盟SBL職籃籃球
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

推薦閱讀

總冠軍戰強碰老東家　暴龍麥考：難以置信

瓊斯盃／中華藍16人名單出爐　呂政儒及NBL 4戰將退出

50年來首見　暴龍全隊無「樂透選秀」仍直闖NBA冠軍戰

該做的事1件都不會少　ELEVEN SPORTS爭取公平收視權益

熱門新聞

瓊斯盃／中華藍16人名單出爐　呂政儒及NBL 4戰將退出

周董放話總決賽要坐林書豪旁邊　柯爾希望VV不要再生小孩

中職／里迪打擊不好被網友猛批　列為觀察名單

法網／謝淑薇賞蛋晉級64強　世界排名22再創生涯新高！

暴龍例行賽橫掃勇士　客場柯瑞、KD坐鎮更大勝20分

作客洋基被噓爆！　馬查多無感：偉大球員總會被噓

讀者回應

﻿

最新新聞

1里迪沒打出身價　兄弟新洋將有人

2勇士沒KD奪冠才能擦亮招牌

3可愛5年前斷熱火3連霸　這次換勇士？

4主審左右戰局　伯納：可判得更好

5籃協：SBL可成職籃人才培育農場

熱門新聞

1中華藍16人名單　呂政儒蔣淯安退出

2周董放話總決賽要坐林書豪旁邊

3里迪打擊不好　網友猛批列為觀察名單

4法網謝淑薇賞蛋晉級64強

5暴龍例行賽橫掃勇士主客場皆壓制

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

二軍中信兄弟 VS LAMIGO桃猿板凳清空

最強洋投索沙挨轟　桃猿險勝富邦穩住龍頭

莊駿凱美技背後接球難度五顆星！連甘霖都拍手 | 0526 兄弟 vs 統一 六局上

鄭凱文因不滿換投，直接下場將球隨手拋給捕手遭球團罰款警告｜05_15 統一 vs 兄弟 賽後

中華職棒30年_宣傳片

因「超商沒垃圾桶」吵翻！黑衣婦不滿爭論：請店長接電話

北捷女清潔工請假被刁突抓狂　拿拖把打趴女督導：就要她死

他闖「中線車道攔車」遭撞飛輾過　頭顱變形慘死...妻哭：只是想加油

「沒有B-boy，睏到想睡！」　吳建豪.韓庚battle靠Breaking決勝負！

鍾明軒被酸「媽媽過世還不覺悟」 每晚都想自殺：大家都不了解...
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366