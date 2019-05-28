職籃定名CBL　唐旭鴻：11月2日確定開打

▲中華職籃大聯盟CBL正式成立，目標11月2日開打。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

近期台灣籃壇謠傳已久的籃球職業化，28日職籃籌備處終於召開正式記者會，並公布定名為CBL(中華職籃大聯盟)，秘書長唐旭鴻表示，「職籃的終極目標就是把球迷找回來，目前確定11月2號開幕戰將於和平籃球館登場，而且只要4隊參戰就將確定開打。」

始終只聞樓梯響的的台籃職業化進度，今日終於正式曝光，此次職籃定名CBL，理事長由立委蔡易餘擔任，而秘書長則為前籃球選手唐旭鴻，另外資深媒體人李亦伸也進入籌備處，擔任社群總編輯職務。

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秘書長唐旭鴻強調，「職籃重點就是把人找回來，但各球團確實尚未答覆確定答案，希望5月31日各隊能明確表態。」

唐旭鴻信心十足表示，「11月2日CPL開幕戰百分之百將於台北和平館登場，只要4隊參加就確定成局，目前台啤、台銀及金酒都一定加入，富邦、璞園及裕隆仍會持續溝通。」

但目前職籃問題仍是一籮筐，包括「主客場賽制」確定首季無法成行，另外各隊針對「薪資上限」問題依舊僵持不下，另外包括裁判培訓、賽務問題，甚至職籃公司未來與各球團之間的角色扮演，都還需後續釐清。

目前各隊對於職籃現況，多半仍持保留觀望態度，但有球團高層透露，「現階段的台灣籃球確實需要改變，或許職籃的成立能夠帶來嶄新局面。」



▲中華職籃大聯盟CBL秘書長由唐旭鴻擔任。（圖／記者杜奕君攝）