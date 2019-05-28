50年來首見　暴龍全隊無「樂透選秀」仍直闖NBA冠軍戰

▲雷納德在暴龍陣中是選秀順位最高者，但也僅首輪第15順位。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2018-19賽季NBA年度總冠軍戰將於台灣時間31日正式登場，經歷隊史24年等待，終於打下東區冠軍的暴龍，此次更有NBA史上極為難能可貴紀錄出現，那就是球員名單一字排開，竟沒有任何一位選秀前10順位，甚至「樂透順位」(首輪前14順位)球員，這也寫下聯盟50年來首見紀錄。

本季暴龍在東區群雄並起情況下，最終成就隊史24年來首座東區冠軍，但陣中球員竟沒有任何一人是在樂透順位內被選中，球隊一哥雷納德(Kawhi Leonard)是選秀順位最高者，但也僅首輪第15順位。

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至於球隊先發主控羅瑞(Kyle Lowry)及剛果航空伊巴卡(Serge Ibaka)則是首輪後段的24順位，本季表現突飛猛進的西亞卡姆(Pascal Siakam)當年於首輪27順位被選中。

暴龍全隊除了5人為首輪被選進外，明星中鋒小賈索(Marc Gasol)當年在第2輪48順位才被選上，「聖堂射手」格林(Danny Green)第2輪46順位，而東冠最後幾戰大發神威的范弗利特(Fred VanVleet)以及哈佛小子林書豪，當年甚至都是未獲選身分加盟NBA。

▲小賈索也是當年第2輪才被挑中。（圖／達志影像／美聯社）

相形之下，勇士陣中多人都是當年備受期待的樂透區新秀，包括昔日澳洲狀元郎柏加特(Andrew Bogut)，杜蘭特(Kevin Durant)則是當年超音速(雷霆前身)的選秀榜眼，老將李文斯頓(Shaun Livingston)當年是快艇所選進的第4順位好手，表弟卡森斯(DeMarcus Cousins)第5順位，伊古達拉(Andre Iguodala)第9順位。

至於勇士核心「浪花兄弟」方面，咖哩大神柯瑞(Stephen Curry)第7順位、湯普森(Klay Thompson)第11順位，都是勇士自家所選進新秀。

不過勇士陣中也有所謂的2輪大驚奇，全能前鋒格林(Draymond Green)當年雖出身自名校密西根州大，但過矮的身高讓他直到次輪第35順位才被勇士選上，但最終仍打出頂尖球星等級身手。

▲格林是勇士當年選中的第2輪大驚奇。（圖／達志影像／美聯社）