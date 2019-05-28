運動雲

>

50年來首見　暴龍全隊無「樂透選秀」仍直闖NBA冠軍戰

ETtoday運動雲

▲暴龍雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷納德在暴龍陣中是選秀順位最高者，但也僅首輪第15順位。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2018-19賽季NBA年度總冠軍戰將於台灣時間31日正式登場，經歷隊史24年等待，終於打下東區冠軍的暴龍，此次更有NBA史上極為難能可貴紀錄出現，那就是球員名單一字排開，竟沒有任何一位選秀前10順位，甚至「樂透順位」(首輪前14順位)球員，這也寫下聯盟50年來首見紀錄。

本季暴龍在東區群雄並起情況下，最終成就隊史24年來首座東區冠軍，但陣中球員竟沒有任何一人是在樂透順位內被選中，球隊一哥雷納德(Kawhi Leonard)是選秀順位最高者，但也僅首輪第15順位。

請繼續往下閱讀...

至於球隊先發主控羅瑞(Kyle Lowry)及剛果航空伊巴卡(Serge Ibaka)則是首輪後段的24順位，本季表現突飛猛進的西亞卡姆(Pascal Siakam)當年於首輪27順位被選中。

暴龍全隊除了5人為首輪被選進外，明星中鋒小賈索(Marc Gasol)當年在第2輪48順位才被選上，「聖堂射手」格林(Danny Green)第2輪46順位，而東冠最後幾戰大發神威的范弗利特(Fred VanVleet)以及哈佛小子林書豪，當年甚至都是未獲選身分加盟NBA。

▲小賈索(Marc Gasol)。（圖／達志影像／美聯社）

▲小賈索也是當年第2輪才被挑中。（圖／達志影像／美聯社）

相形之下，勇士陣中多人都是當年備受期待的樂透區新秀，包括昔日澳洲狀元郎柏加特(Andrew Bogut)，杜蘭特(Kevin Durant)則是當年超音速(雷霆前身)的選秀榜眼，老將李文斯頓(Shaun Livingston)當年是快艇所選進的第4順位好手，表弟卡森斯(DeMarcus Cousins)第5順位，伊古達拉(Andre Iguodala)第9順位。

至於勇士核心「浪花兄弟」方面，咖哩大神柯瑞(Stephen Curry)第7順位、湯普森(Klay Thompson)第11順位，都是勇士自家所選進新秀。

不過勇士陣中也有所謂的2輪大驚奇，全能前鋒格林(Draymond Green)當年雖出身自名校密西根州大，但過矮的身高讓他直到次輪第35順位才被勇士選上，但最終仍打出頂尖球星等級身手。

▲拓荒者里拉德、雷納德，勇士柯瑞、格林。（圖／達志影像／美聯社）

▲格林是勇士當年選中的第2輪大驚奇。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 暴龍雷納德羅瑞勇士柯瑞湯普森格林籃球NBA總冠軍賽
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

該做的事1件都不會少　ELEVEN SPORTS爭取公平收視權益

廣盛盃4強賽6月1日登場　王男桂喊話冠軍2連霸

格林、羅瑞2當家鬥法　暴龍需聖堂射手奇兵回魂

勇士戰暴龍　柯瑞、雷納德當代最強對決

熱門新聞

中職／里迪打擊不好被網友猛批　列為觀察名單

法網／謝淑薇賞蛋晉級64強　世界排名22再創生涯新高！

暴龍例行賽橫掃勇士　客場柯瑞、KD坐鎮更大勝20分

該做的事1件都不會少　ELEVEN SPORTS爭取公平收視權益

作客洋基被噓爆！　馬查多無感：偉大球員總會被噓

「三條魚」詹喬愉成功登頂聖母峰　江秀真後台灣女性第2人

讀者回應

﻿

最新新聞

1中華藍16人名單　呂政儒蔣淯安退出

2柯瑞不怕暴龍鐵粉Drake場邊搗亂

3曼巴精神！詹皇凌晨4點訓練館苦練

4謝政鵬28日5點初登場謝淑薇應援

5重回鬥魚時期　郭品超為悍將開球

熱門新聞

1里迪打擊不好　網友猛批列為觀察名單

2法網謝淑薇賞蛋晉級64強

3暴龍例行賽橫掃勇士主客場皆壓制

4ELEVEN SPORTS斷訊潮　爭公平收視權

5馬查多：偉大球員總是會被噓

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

二軍中信兄弟 VS LAMIGO桃猿板凳清空

最強洋投索沙挨轟　桃猿險勝富邦穩住龍頭

莊駿凱美技背後接球難度五顆星！連甘霖都拍手 | 0526 兄弟 vs 統一 六局上

鄭凱文因不滿換投，直接下場將球隨手拋給捕手遭球團罰款警告｜05_15 統一 vs 兄弟 賽後

中華職棒30年_宣傳片

因「超商沒垃圾桶」吵翻！黑衣婦不滿爭論：請店長接電話

北捷女清潔工請假被刁突抓狂　拿拖把打趴女督導：就要她死

他闖「中線車道攔車」遭撞飛輾過　頭顱變形慘死...妻哭：只是想加油

「沒有B-boy，睏到想睡！」　吳建豪.韓庚battle靠Breaking決勝負！

鍾明軒被酸「媽媽過世還不覺悟」 每晚都想自殺：大家都不了解...
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366