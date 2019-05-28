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總冠軍戰強碰老東家　暴龍麥考：難以置信

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▲▼勇士，麥考（Patrick McCaw）。（圖／達志影像／美聯社）

▲上季曾是勇士奪冠班底的麥考，本季將為暴龍挑戰前東家。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

此次NBA總冠軍賽，暴龍後衛麥考(Patrick McCaw)可說是最幸運的一人，原因就在於他上季才隨勇士風光奪冠，但本季轉戰暴龍後，又隨隊打入冠軍戰，將面對前隊友們爭冠。對於先前離開灣區大軍的風風雨雨，麥考不願多談，但他強調，「在總冠軍賽面對前東家，這令我難以置信，但我會準備妥當迎接挑戰。」

上季隨勇士風光奪冠，但麥考在去年夏天成為受限自由球員後，拒絕勇士開出的2年520萬美金報價，甚至傳出他與衛冕軍呈現撕破臉狀況，一度陷入無球可打窘境。

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隨後麥考短暫加入騎士，並輾轉來到暴龍，但都未獲得重用，東區季後賽共3個系列賽僅出賽36分鐘，拿下2分、2籃板，已經跌出球隊輪替陣容。

但麥考連續兩年在總冠軍登場，且分屬兩支不同球隊，也成為決賽開打前另類有趣話題，對此他強調，「能在總冠軍賽碰頭前隊友，這感覺真的令人難以置信。」

麥考也強調離開勇士羽球隊高層、教練團及隊友都無關，自己只是想持續前進，創造新的機會。

勇士與暴龍年度總冠軍戰將於台灣時間31日上午9時登場，前兩戰將於暴龍主場進行。

▲勇士一哥柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士冠軍賽前兩站將遠征多倫多。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 暴龍勇士總冠軍NBA麥考籃球
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