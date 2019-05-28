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瓊斯盃／中華藍16人名單出爐　呂政儒及NBL 4戰將退出

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▲▼2018雅加達亞運,亞運男籃,中華對南韓銅牌戰,陳盈駿。（圖／記者季相儒攝）

▲陳盈駿再次扛起中華男籃主控，備戰本屆瓊斯盃。（圖／記者季相儒攝）

記者杜奕君／台北報導

預計於6月10日開訓，備戰本屆瓊斯盃的中華男籃藍隊，繼先前選出23人大名單後，日前籃協經選訓會議正式挑出16人培訓名單，包括劉錚、陳盈駿、周儀翔及胡瓏貿都入列，而本季SBL年度MVP蔣淯安以及于煥亞、黃鎮、呂濟而等4人，由於NBL賽季重疊未入選，「男模」射手呂政儒最終也未進入16人名單。

中華藍本屆瓊斯盃將由美籍教練帕克領軍，搭配助理教練楊宜峰、吳永仁，最終16人培訓名單如下：

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陳盈駿、李維哲、林韋翰、彭俊諺、周儀翔、張博勝、劉錚、黃聰翰、李啟瑋、胡瓏貿、周柏臣、周伯勳、蘇奕晉、陳冠全、林郅為、溫立煌。

上述名單中，包括中華男籃「黃金世代」主力射手呂政儒，以及本季SBL年度MVP蔣淯安都未入選，蔣淯安由於目前正於大陸NBL聯賽效力，賽季與瓊斯盃重疊，另外包括于煥亞、黃鎮、呂濟而都是如此，因此無法加入本屆瓊斯盃名單。

▲▼世界盃男籃資格賽,中華隊官方賽前練球採訪。呂政儒（圖／記者季相儒攝）

▲呂政儒此次未能進入瓊斯盃16人國手培訓名單。（圖／記者季相儒攝）

另外已經開訓的中華白部分，目前白隊正在俄羅斯參加大學邀請賽，返台後帕克將投入藍隊集訓工作，白隊將由桑茂森、楊哲宜、王志群三位組成教練團。

中華白16位集訓球員有：賴廷恩、吳家駿、林俊吉、陳昱瑞、吳永盛、林庭謙、林冠均、謝亞軒、黃泓瀚、周桂羽、蘇士軒、譚傑龍、范士恩、謝宗融、曾祥鈞、孫思堯。

至於外界最關心的「歸化球員」問題，此次瓊斯盃確定將有彼德曼、佛羅維斯兩名洋將加入，彼德曼將進入中華藍隊，而佛羅維斯則是二度加入中華白，至於原先規劃中的ABL寶島夢想家洋將阿提諾，已經透過經紀人回覆不參加本次瓊斯盃。

▲中華男籃蔣淯安。（圖／記者季相儒攝）

▲蔣淯安由於正在大陸打NBL聯賽，此次瓊斯盃未能入選。（圖／記者季相儒攝）

關鍵字： 瓊斯盃中華藍中華男籃帕克周儀翔籃球劉錚陳盈駿呂政儒蔣淯安歸化球員彼德曼
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