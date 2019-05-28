瓊斯盃／中華藍16人名單出爐　呂政儒及NBL 4戰將退出

▲陳盈駿再次扛起中華男籃主控，備戰本屆瓊斯盃。（圖／記者季相儒攝）

記者杜奕君／台北報導

預計於6月10日開訓，備戰本屆瓊斯盃的中華男籃藍隊，繼先前選出23人大名單後，日前籃協經選訓會議正式挑出16人培訓名單，包括劉錚、陳盈駿、周儀翔及胡瓏貿都入列，而本季SBL年度MVP蔣淯安以及于煥亞、黃鎮、呂濟而等4人，由於NBL賽季重疊未入選，「男模」射手呂政儒最終也未進入16人名單。

中華藍本屆瓊斯盃將由美籍教練帕克領軍，搭配助理教練楊宜峰、吳永仁，最終16人培訓名單如下：

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陳盈駿、李維哲、林韋翰、彭俊諺、周儀翔、張博勝、劉錚、黃聰翰、李啟瑋、胡瓏貿、周柏臣、周伯勳、蘇奕晉、陳冠全、林郅為、溫立煌。

上述名單中，包括中華男籃「黃金世代」主力射手呂政儒，以及本季SBL年度MVP蔣淯安都未入選，蔣淯安由於目前正於大陸NBL聯賽效力，賽季與瓊斯盃重疊，另外包括于煥亞、黃鎮、呂濟而都是如此，因此無法加入本屆瓊斯盃名單。

▲呂政儒此次未能進入瓊斯盃16人國手培訓名單。（圖／記者季相儒攝）

另外已經開訓的中華白部分，目前白隊正在俄羅斯參加大學邀請賽，返台後帕克將投入藍隊集訓工作，白隊將由桑茂森、楊哲宜、王志群三位組成教練團。

中華白16位集訓球員有：賴廷恩、吳家駿、林俊吉、陳昱瑞、吳永盛、林庭謙、林冠均、謝亞軒、黃泓瀚、周桂羽、蘇士軒、譚傑龍、范士恩、謝宗融、曾祥鈞、孫思堯。

至於外界最關心的「歸化球員」問題，此次瓊斯盃確定將有彼德曼、佛羅維斯兩名洋將加入，彼德曼將進入中華藍隊，而佛羅維斯則是二度加入中華白，至於原先規劃中的ABL寶島夢想家洋將阿提諾，已經透過經紀人回覆不參加本次瓊斯盃。

▲蔣淯安由於正在大陸打NBL聯賽，此次瓊斯盃未能入選。（圖／記者季相儒攝）