富邦、璞園、裕隆仍觀望　CBL職籃仍陷難解僵局

▲中華職籃大聯盟CBL秘書長由唐旭鴻(右2)擔任。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

即便CBL(中華職籃大聯盟)28日首度公布籌備處與現有進度，秘書長唐旭鴻更親自表態包括台啤、台銀與金酒都確定將參與職籃新局，至於富邦、璞園、裕隆則仍未正式表態。球團方面透露，「現行職籃籌備的大方向以及體制仍不明確，現階段確實很難明確表示是否參與職籃。」

自2018年組成職籃籌備團隊，並以前中華男籃國手，曾效力宏國、飛駝等隊的唐旭鴻擔任秘書長，今日職籃籌備處終於正式曝光，唐旭鴻表示，「2月2日即向內政部登記成立中華職籃聯盟(財團法人)協會，並由立委蔡易餘出任理事長。」

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目前職籃籌備處除唐旭鴻外，還包括行銷總監黃力平、賽務裁判負責人陽和平、社群總編輯李亦伸。

但目前CBL面臨主客場無法成行局面，加上球隊薪資結構維持不變，賽制也只有增加場次，其餘變動不大情況下，確實讓其餘尚未表態球隊卻步。

即便唐旭鴻喊出湊滿4隊就開打，11月2日進行開幕戰，並以把球迷找回來為主要訴求，但現階段所謂的CBL職籃，和過去走了16年的SBL相比，究竟能有何等新意與願景，或許才是重點所在。

目前尚未表態的球團方面，大多對於CBL現階段推出的內容及方向持保留態度，要在5月31的期限前表態是否參加職籃，恐怕仍有一定難度。如何讓富邦、璞園、裕隆願意投入職籃新局，恐怕相關籌備處還得再加把勁。

▲中華職籃大聯盟CBL籌備處今日正式公開向媒體說明進度。（圖／記者杜奕君攝）