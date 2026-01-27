運動雲

>

24記Ace球救命！茲韋列夫力退田勒納　連3年闖澳網四強

▲茲韋列夫（Alexander Zverev）澳網8強交手年僅20歲的美國黑馬新星田勒納（Learner Tien）。（圖／路透）

▲茲韋列夫（Alexander Zverev）澳網闖進男單四強。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年澳洲網球公開賽男單進入8強爭奪，高居大會第3種子的德國名將茲韋列夫（Alexander Zverev）27日交手年僅20歲的美國黑馬新星田勒納（Learner Tien）遭遇苦戰，但靠著強大發球威力、全場猛飆24記Ace球，最終歷經四盤激戰，以6比3、6比7（5）、6比1、7比6（3）擊退對手，挺進澳網男單四強，茲韋列夫賽後受訪時也坦言若沒有這24記Ace球，今天他可能贏不了。

墨爾本當地遭遇攝氏45度極端高溫，此役在關閉頂棚的情況下進行，不過頂著熱浪，茲韋列夫首盤率先進入狀態，第6局完成關鍵破發，以6比3先拔頭籌。次盤世排第29的田勒納重整旗鼓，在教練張德培的指導下與茲韋列夫展開底線對抽，雙方一路糾纏至搶七，田勒納在3比5落後時連下4分，以7比5扳回一盤。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第三盤茲韋列夫火力全開，在1比1平手後連贏5局，僅耗時28分鐘便以6比1奪下，總局數再次超前。關鍵第四盤，田勒納一度在6比5時握有1個盤末點，但茲韋列夫憑藉強勢發球成功化解破發危機，將比賽帶入搶七，在第二個搶七局中，開局即取得6比0絕對優勢，最終以7比3鎖定勝局，耗時3小時11分鐘終於辛苦晉級。

這場勝利不僅讓茲韋列夫連續3年闖入澳網4強，也是他職業生涯第10度躋身大滿貫準決賽，不過賽後他卻給予對手高評價，「他（田勒納）在底線的表現簡直不可思議，我已經很久沒遇到能在底線打得這麼好的對手了，要不是有這24記Ace球，今天我可能贏不了。」他對於自己全場化解所有3個被破發點的發球表現感到滿意，並指出增加比賽侵略性是他在休賽季訓練的重點。

▲茲韋列夫（Alexander Zverev）澳網8強交手年僅20歲的美國黑馬新星田勒納（Learner Tien）。（圖／路透）

▲茲韋列夫（左）澳網8強擊敗年僅20歲的美國黑馬新星田勒納（右）晉級。（圖／路透）

年僅20歲的田勒納雖無緣4強，但他身為賽史11年來最年輕的8強新秀，本屆的驚奇之旅已讓其世界排名預計將首度挺進前25名。

茲韋列夫職業生涯4度闖入墨爾本公園準決賽（2020、2024、2025、2026），已超越同胞前輩貝克（Boris Becker）的紀錄，他在受訪時也特別提及自己創立的糖尿病基金會，強調身為一名4歲起就患有糖尿病的運動員，他希望透過自身的表現為全球患有糖尿病的兒童帶來醫療支持與希望，「如果未來能有一位糖尿病患者贏得大滿貫冠軍，即使那個人不是我，我也會是世界上最快樂的人。」

茲韋列夫晉級四強後，接下來的對手將是對西班牙球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）與地主希望德米瑙爾（Alex de Minaur）之間的勝方。

關鍵字： 標籤:茲韋列夫澳網網球田勒納大滿貫

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

勝率87%主帥卻遭撤換！台中連莊陳品丞離隊　TPVL首位去職主帥

勝率87%主帥卻遭撤換！台中連莊陳品丞離隊　TPVL首位去職主帥

500元「運動幣」來了！26日開放登記　怎麼領、怎麼使用這邊看

500元「運動幣」來了！26日開放登記　怎麼領、怎麼使用這邊看

洋基正式宣布續約貝林傑　5年1.62億美元長約拍板！合約細節曝

洋基正式宣布續約貝林傑　5年1.62億美元長約拍板！合約細節曝

聽到陳冠宇入列經典賽名單　大聯盟名記直呼「很興奮」

聽到陳冠宇入列經典賽名單　大聯盟名記直呼「很興奮」

鯨華5局大戰逆襲中纖、提前鎖定例行賽第一　「排球甜心」可能企排最後一舞

鯨華5局大戰逆襲中纖、提前鎖定例行賽第一　「排球甜心」可能企排最後一舞

騎上去！超逼真假動作　雷霆大鎖多特狼狽飛跨上對手肩膀

騎上去！超逼真假動作　雷霆大鎖多特狼狽飛跨上對手肩膀

穆塞蒂晉級澳網8強！無懼對陣10冠喬帥　霸氣喊話：要把他逼到極限

穆塞蒂晉級澳網8強！無懼對陣10冠喬帥　霸氣喊話：要把他逼到極限

林昱珉、鄭宗哲領軍！U18冠軍世代經典賽合體？同梯各國好手入列

林昱珉、鄭宗哲領軍！U18冠軍世代經典賽合體？同梯各國好手入列

山本由伸入列日本隊超豪華　韓媒形容日韓戰「可能得放棄了」

山本由伸入列日本隊超豪華　韓媒形容日韓戰「可能得放棄了」

味全龍一次Thank You5名小龍女　Queena、小珍奶、柳柳過往風波再掀討論

味全龍一次Thank You5名小龍女　Queena、小珍奶、柳柳過往風波再掀討論

【機場巧遇Alex】霍諾德超親民回應與粉絲親切比讚！

熱門新聞

勝率87%主帥卻遭撤換！台中連莊陳品丞離隊　TPVL首位去職主帥

500元「運動幣」來了！26日開放登記　怎麼領、怎麼使用這邊看

洋基正式宣布續約貝林傑　5年1.62億美元長約拍板！合約細節曝

聽到陳冠宇入列經典賽名單　大聯盟名記直呼「很興奮」

鯨華5局大戰逆襲中纖、提前鎖定例行賽第一　「排球甜心」可能企排最後一舞

騎上去！超逼真假動作　雷霆大鎖多特狼狽飛跨上對手肩膀

讀者回應

﻿

熱門新聞

1勝率87%還換帥　連莊陳品丞離隊

2500元運動幣來了　使用懶人包大公開

3洋基續約貝林傑！5年1.62億細節曝

4名記摩洛西直呼興奮

5「排球甜心」本季最後一舞？廖苡任淚崩

最新新聞

1亞運排球培訓名單出爐！廖苡任、林書荷入列

2郭靖源完投有意選秀　羅工拚隊史8強

3雙冠王李凱威瞄準長約

4林鵬偉致勝一擊包辦4打點　南英開胡

5戰神KD！　梅克奪單周MVP

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【心臟爆擊】三上悠亞可愛熱跳「撒嬌舞」❤

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

戴培峰首次用PitchCom好玩又期待　被推派錄音以中文為主

陳傑憲測出ISFJ守護者　一句「女生有興趣」讓中華隊心理課動起來

搭戴培峰更安定？古林睿煬笑回「好吵」　加碼曝與陳念琴約吃飯

【霍諾德小花絮】在75樓高還能對鏡頭搞笑做鬼臉的那個男人

曾莞婷抽中Lulu捧花　驚慌喊：可以不要嗎！

【機場巧遇Alex】霍諾德超親民回應與粉絲親切比讚！

【比人類還懂享受】8歲守宮套游泳圈泡溫水　chill到快睡著

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366