24記Ace球救命！茲韋列夫力退田勒納　連3年闖澳網四強

▲茲韋列夫（Alexander Zverev）澳網闖進男單四強。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年澳洲網球公開賽男單進入8強爭奪，高居大會第3種子的德國名將茲韋列夫（Alexander Zverev）27日交手年僅20歲的美國黑馬新星田勒納（Learner Tien）遭遇苦戰，但靠著強大發球威力、全場猛飆24記Ace球，最終歷經四盤激戰，以6比3、6比7（5）、6比1、7比6（3）擊退對手，挺進澳網男單四強，茲韋列夫賽後受訪時也坦言若沒有這24記Ace球，今天他可能贏不了。

墨爾本當地遭遇攝氏45度極端高溫，此役在關閉頂棚的情況下進行，不過頂著熱浪，茲韋列夫首盤率先進入狀態，第6局完成關鍵破發，以6比3先拔頭籌。次盤世排第29的田勒納重整旗鼓，在教練張德培的指導下與茲韋列夫展開底線對抽，雙方一路糾纏至搶七，田勒納在3比5落後時連下4分，以7比5扳回一盤。

第三盤茲韋列夫火力全開，在1比1平手後連贏5局，僅耗時28分鐘便以6比1奪下，總局數再次超前。關鍵第四盤，田勒納一度在6比5時握有1個盤末點，但茲韋列夫憑藉強勢發球成功化解破發危機，將比賽帶入搶七，在第二個搶七局中，開局即取得6比0絕對優勢，最終以7比3鎖定勝局，耗時3小時11分鐘終於辛苦晉級。

這場勝利不僅讓茲韋列夫連續3年闖入澳網4強，也是他職業生涯第10度躋身大滿貫準決賽，不過賽後他卻給予對手高評價，「他（田勒納）在底線的表現簡直不可思議，我已經很久沒遇到能在底線打得這麼好的對手了，要不是有這24記Ace球，今天我可能贏不了。」他對於自己全場化解所有3個被破發點的發球表現感到滿意，並指出增加比賽侵略性是他在休賽季訓練的重點。

▲茲韋列夫（左）澳網8強擊敗年僅20歲的美國黑馬新星田勒納（右）晉級。（圖／路透）

年僅20歲的田勒納雖無緣4強，但他身為賽史11年來最年輕的8強新秀，本屆的驚奇之旅已讓其世界排名預計將首度挺進前25名。

茲韋列夫職業生涯4度闖入墨爾本公園準決賽（2020、2024、2025、2026），已超越同胞前輩貝克（Boris Becker）的紀錄，他在受訪時也特別提及自己創立的糖尿病基金會，強調身為一名4歲起就患有糖尿病的運動員，他希望透過自身的表現為全球患有糖尿病的兒童帶來醫療支持與希望，「如果未來能有一位糖尿病患者贏得大滿貫冠軍，即使那個人不是我，我也會是世界上最快樂的人。」

茲韋列夫晉級四強後，接下來的對手將是對西班牙球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）與地主希望德米瑙爾（Alex de Minaur）之間的勝方。