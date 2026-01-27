運動雲

>

高中木聯／林鵬偉致勝一擊包辦4打點　南英8局辛苦開胡

▲林鵬偉致勝一擊包辦4打點 。（圖／學聯提供）

▲林鵬偉致勝一擊包辦4打點 。（圖／學聯提供）

記者王真魚／綜合報導

賽前尚未開胡的南英商工，今天(27日)與成德高中激戰到延長賽8局才分出勝負，靠著林鵬偉致勝一擊，終場以9比8辛苦贏球，拿下高中木棒聯賽第一階段首勝。

南英前兩局包括林鵬偉陽春全壘打在內，先得2分，成德則在3局上利用兩支高飛犧牲打攻下2分，5局上再下兩城，南英則在6局下將比分扳平，雙方打完正規7局，戰成4比4平手，進入延長賽「突破僵局制」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

成德8局上靠著豐恩騏場內三分砲在內攻下4分，不過南英也不想輕易放棄，以3次保送擠回2分，成德換上第三任投手王翾祈，林鵬偉把握機會敲出安打，加上成德中外野手發生失誤，南英跑回再見分。

南英總教練汪倉宏表示，今年陣容以一、二年級生為主，大家壓力大，前幾場打得掙扎，有點亂掉，今天也發生一些守備瑕疵，到8局下延長賽，對方是高大正投，提醒選手不追打偏高的球，後來對方再換有速度的側投，有告訴林鵬偉把球抓前面一點攻擊，選手有做好選球，延續棒次攻擊。

高三林鵬偉擔任第七棒，單場4次打擊都有貢獻，2局下先開轟，5局下選到保送，6局下擊出高飛犧牲打，8局下再敲出關鍵安打，包辦4分打點，汪倉宏說，他前兩年常受傷，影響出賽，今年第一次打木棒聯賽，要他大膽攻擊，他今天打擊都在關鍵時刻發揮。

汪總提到，前幾天沒打好，回去有檢討，希望拿下首勝後，大家壓力小一點，能夠維持好表現面對後續比賽。

關鍵字： 南英商工林鵬偉高中木棒延長賽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

勝率87%主帥卻遭撤換！台中連莊陳品丞離隊　TPVL首位去職主帥

勝率87%主帥卻遭撤換！台中連莊陳品丞離隊　TPVL首位去職主帥

500元「運動幣」來了！26日開放登記　怎麼領、怎麼使用這邊看

500元「運動幣」來了！26日開放登記　怎麼領、怎麼使用這邊看

洋基正式宣布續約貝林傑　5年1.62億美元長約拍板！合約細節曝

洋基正式宣布續約貝林傑　5年1.62億美元長約拍板！合約細節曝

聽到陳冠宇入列經典賽名單　大聯盟名記直呼「很興奮」

聽到陳冠宇入列經典賽名單　大聯盟名記直呼「很興奮」

鯨華5局大戰逆襲中纖、提前鎖定例行賽第一　「排球甜心」可能企排最後一舞

鯨華5局大戰逆襲中纖、提前鎖定例行賽第一　「排球甜心」可能企排最後一舞

騎上去！超逼真假動作　雷霆大鎖多特狼狽飛跨上對手肩膀

騎上去！超逼真假動作　雷霆大鎖多特狼狽飛跨上對手肩膀

穆塞蒂晉級澳網8強！無懼對陣10冠喬帥　霸氣喊話：要把他逼到極限

穆塞蒂晉級澳網8強！無懼對陣10冠喬帥　霸氣喊話：要把他逼到極限

林昱珉、鄭宗哲領軍！U18冠軍世代經典賽合體？同梯各國好手入列

林昱珉、鄭宗哲領軍！U18冠軍世代經典賽合體？同梯各國好手入列

山本由伸入列日本隊超豪華　韓媒形容日韓戰「可能得放棄了」

山本由伸入列日本隊超豪華　韓媒形容日韓戰「可能得放棄了」

味全龍一次Thank You5名小龍女　Queena、小珍奶、柳柳過往風波再掀討論

味全龍一次Thank You5名小龍女　Queena、小珍奶、柳柳過往風波再掀討論

【下月就退役】疑踹椅背遭運將丟包台64　替代役男醉倒遭4車輾亡

熱門新聞

勝率87%主帥卻遭撤換！台中連莊陳品丞離隊　TPVL首位去職主帥

500元「運動幣」來了！26日開放登記　怎麼領、怎麼使用這邊看

洋基正式宣布續約貝林傑　5年1.62億美元長約拍板！合約細節曝

聽到陳冠宇入列經典賽名單　大聯盟名記直呼「很興奮」

鯨華5局大戰逆襲中纖、提前鎖定例行賽第一　「排球甜心」可能企排最後一舞

騎上去！超逼真假動作　雷霆大鎖多特狼狽飛跨上對手肩膀

讀者回應

﻿

熱門新聞

1勝率87%還換帥　連莊陳品丞離隊

2500元運動幣來了　使用懶人包大公開

3洋基續約貝林傑！5年1.62億細節曝

4名記摩洛西直呼興奮

5「排球甜心」本季最後一舞？廖苡任淚崩

最新新聞

1亞運排球培訓名單出爐！廖苡任、林書荷入列

2郭靖源完投有意選秀　羅工拚隊史8強

3雙冠王李凱威瞄準長約

4林鵬偉致勝一擊包辦4打點　南英開胡

5戰神KD！　梅克奪單周MVP

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【心臟爆擊】三上悠亞可愛熱跳「撒嬌舞」❤

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

戴培峰首次用PitchCom好玩又期待　被推派錄音以中文為主

陳傑憲測出ISFJ守護者　一句「女生有興趣」讓中華隊心理課動起來

搭戴培峰更安定？古林睿煬笑回「好吵」　加碼曝與陳念琴約吃飯

【霍諾德小花絮】在75樓高還能對鏡頭搞笑做鬼臉的那個男人

曾莞婷抽中Lulu捧花　驚慌喊：可以不要嗎！

【機場巧遇Alex】霍諾德超親民回應與粉絲親切比讚！

【比人類還懂享受】8歲守宮套游泳圈泡溫水　chill到快睡著

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366