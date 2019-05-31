火箭重建改變？　總教練丹東尼續約計畫也暫停

▲火箭與丹東尼的提前續約談判破裂。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

連年在西區爭冠失利，擁有豪華陣容的火箭很可能在下個賽季結束後做出重大改變！據美國媒體報導，火箭總教練丹東尼(Mike D'Antoni)目前已經終止與球團交涉提前續約談判，若無法帶領火箭衝出西區，2019-20賽季很可能就是他在火箭執教的一季。但丹東尼仍強調，「自己將帶著無比熱情執教，迎接下賽季挑戰。」

火箭季後賽再次不敵衛冕軍勇士，但和上季打入西冠相比，此次在準決賽第2輪就提前中箭落馬，陣中兩大球星哈登(James Harden)、保羅(Chris Paul)的不對盤傳聞更是甚囂塵上，究竟火箭接下來該何去何從，身為球隊主帥的丹東尼自然責無旁貸。

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不過近日美國媒體卻傳出，火箭管理層已經提前終止了和丹東尼的續約談判，若下季火箭仍無法做出明顯改變，火箭與丹東尼分道揚鑣也不無可能。

具《休士頓紀事報》報導，火箭原本提供了一紙500萬美金合約，在季後賽每贏下一個系列賽還有100萬美金的激勵獎金。

但丹東尼向管理曾表示仍希望在休士頓執教3季，隨後雙方無法就此合約達成共識，談判因此提前破裂。

丹東尼本人則表示，「我仍有合約在身，我會帶著很多的熱情期待下個賽季，只剩下1年合約不會影響我，也不會讓我有所顧忌，所以不會有問題。」

火箭本季在丹東尼執教下，仍打出53勝29敗，但球隊過分「重攻輕守」的模式再次證明無法於季後賽突圍而出，接下來丹東尼將如何領軍做出改變，也是新賽季一大看點。

▲丹東尼能否改變哈登心態，會是火箭下季觀戰重點。（圖／達志影像／美聯社）