NBA冠軍戰／喀麥隆同鄉站出來　齊心力挺西亞卡姆

▲西亞卡姆已經是家鄉喀麥隆的英雄及驕傲。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

成為總冠軍G1的致勝功臣，暴龍前鋒西亞卡姆(Pascal Siakam)的個人聲勢可說來到鼎沸。出身非洲喀麥隆的他，更是獲得家鄉同胞的力挺到底，一位來自喀麥隆的球迷提欽達(Gervais Tchinda)受訪時就表示，「我們都很激動，西亞卡姆今年的蛻變真的很巨大，幾乎所有在多倫多的喀麥隆人都在關注他。」

遠渡重洋自非洲喀麥隆前往美國就讀高中、大學，西亞卡姆憑藉自身努力闖進NBA殿堂後，雖然僅是首輪第27順位中選，甚至一度被下放到發展聯盟磨練，但西亞卡姆本季突飛猛進的精采表現，還是讓多倫多當地的喀麥隆同鄉們與有榮焉。

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3年前在多倫多創立喀麥隆青年協會的提欽達就說，「幾乎所有在多倫多的喀麥隆人都會看籃球比賽，今年是西亞卡姆表現突飛猛進的一年，我們都看到了他的蛻變，在2016和2017年他都沒這麼出色，今年我們看他的比賽都會有一種感覺，那就是已經快認不出他來了。」

提欽達表示，「我不知道西亞卡姆會不會看到，但我想告訴他，所有的喀麥隆人都在支持暴龍！」

總冠軍系列戰取得1比0領先後，暴龍G2仍將於自家主場迎敵，比賽時間則是台灣時間3日上午8點。

▲西亞卡姆本季蛻變成長幅度相當明顯。（圖／達志影像／美聯社）