NBA冠軍戰／不是即刻回歸　杜蘭特復出就在G4

▲杜蘭特傳出可能在冠軍系列第4戰正式復出。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

冠軍系列首戰就輸給北國軍團暴龍，衛冕軍勇士的壓力可想而知，而自西區準決賽對火箭就因小腿拉傷缺陣至今的杜蘭特(Kevin Durant)，其重要性也再次被重新提起。究竟這位灣區軍團的頭號砍將何時能夠歸隊，答案也已經揭曉，KD預計最快在系列第4戰就將回歸，希望能替勇士搶下5年內第4座NBA年度總冠軍。

先前一定被外界認為「不需要」KD，勇士依舊能夠輕鬆封王的狀況，在首戰被暴龍證明並不存在，勇士即便一哥柯瑞(Stephen Curry)神準依舊，但關鍵時刻少了杜蘭特的致命單打能力，確實讓勇士少了「完全體」威力，也讓暴龍贏得首戰勝利。

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不過隨著首戰失利，KD的歸期也終於逐漸明朗，據美國媒體報導，杜蘭特在回到奧克蘭的第3戰就有機會復出，但最有可能的狀況會是在第4戰於主場正式披掛上陣。

在對上火箭系列第5戰負傷退場前，KD在本季季後賽依舊具有宰制級表現，出賽11場平均34.2分、5.2籃板、4.9助攻，這位過去兩年的決賽MVP若能及時於主場系列戰歸隊，相信勇士後續的衛冕爭霸，仍將大有可為。

▲少了杜蘭特的勇士在冠軍首戰就失利輸球。（圖／達志影像／美聯社）